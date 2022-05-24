https://uz.sputniknews.ru/20220524/rossiyskaya-kompaniya-xochet-vypuskat-spetsobuv-v-uzbekistane-24780936.html

Российская компания хочет выпускать спецобувь в Узбекистане

Российская компания хочет выпускать спецобувь в Узбекистане

Новое совместное предприятие будет выпускать 150 тысяч пар обуви в месяц и обеспечит работой 1500 человек

2022-05-24T21:19+0500

2022-05-24T21:19+0500

2022-05-24T21:19+0500

общество

обувь

совместное предприятие

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ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Российская компания ООО "Яхтинг" планирует открыть в Узбекистане совместное предприятие по выпуску спецобуви. Представители организации встретились с членами ассоциации "Узчармсаноат", сообщили в пресс-службе ассоциации.На встрече стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов.Глава компании "Яхтинг" Анатолий Шатиков подчеркнул, что Узбекистан является надежным стратегическим партнером в области производства кожи и обуви, и что за последние годы в стране произошли реформы и инновации в этой сфере. Благодаря созданным для иностранных инвесторов условиям, хорошему качеству и доступной цене продукции, Узбекистан находит свою нишу на мировом рынке.Российская компания намерена реализовать совместные проекты с узбекистанскими предприятиями. В частности, организация намерена создать новое СП по выпуску спецобуви. На начальном этапе предприятие будет производить 150 тысяч пар изделий в месяц и обеспечит работой 1500 новых рабочих мест.В ходе переговоров Ассоциация "Узчармсаноат" полностью поддержала инициативу, выдвинутую россиянами и обещала оказать практическую и юридическую помощь в реализации нового проекта.Делегация ООО "Яхтинг" в составе компаний из Казани примет участие в 12-ой международной выставке-ярмарке "UzCharmExpo 2022", которая пройдет в Ташкенте 25-27 мая.В рамках выставки представители компании посетят Самаркандскую, Андижанскую, Наманганскую и Ферганскую области, познакомятся с деятельностью производств, проведут переговоры с узбекскими партнерами по запуску нового совместного предприятия.ООО "Яхтинг" уже 25 лет успешно работает на российском и европейском рынках в области производства рабочей и специальной обуви и средств индивидуальной защиты. Производственная мощность компании составляет 1 миллион пар обуви в год. В ассортименте фабрики более 200 моделей спецобуви. Компания внедрила в производство российские и международные сертификаты и стандарты качества.Читайте также: Промышленники Кубани заключили с Узбекистаном соглашения на 20 млн рублей

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обувь, совместное предприятие