https://uz.sputniknews.ru/20220524/tashkent-primet-chm-2022-po-universalnomu-boyu-24764686.html
Ташкент примет ЧМ-2022 по универсальному бою
Ташкент примет ЧМ-2022 по универсальному бою
В состав сборной Узбекистана вошли 30 чемпионов мира.
2022-05-24T13:42+0500
2022-05-24T13:42+0500
2022-05-24T13:42+0500
спорт
ташкент
сборная узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В столице Узбекистана состоится открытие чемпионата мира по универсальному бою среди юниоров и взрослых.Мероприятие намечено на 27 мая.Об этом корреспонденту Sputnik сообщили организаторы мирового первенства. Соревнования пройдут в столичном СК "Узбекистан". Всего в чемпионате участвуют более 700 спортсменов из 30 стран, отмечают организаторы мероприятия. Что касается состава национальной команды, Узбекистан на первенстве представят 300 спортсменов. Более 30 из них — чемпионы мира. В их числе Навруз Мавлянов, Жамол Аманов, Бобур Рахматов, Асадулло Бозоров, а также двухкратные чемпионы мира Мухаммадлазиз Каюмов, Амирбек Махкамбеков и Жасур Рахматов.Читайте также:
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ташкент, сборная узбекистана
Ташкент примет ЧМ-2022 по универсальному бою
В состав сборной Узбекистана вошли 30 чемпионов мира.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В столице Узбекистана состоится открытие чемпионата мира по универсальному бою среди юниоров и взрослых.
Мероприятие намечено на 27 мая.
Об этом корреспонденту Sputnik
сообщили организаторы мирового первенства. Соревнования пройдут в столичном СК "Узбекистан".
Всего в чемпионате участвуют более 700 спортсменов из 30 стран, отмечают организаторы мероприятия.
Что касается состава национальной команды, Узбекистан на первенстве представят 300 спортсменов. Более 30 из них — чемпионы мира.
В их числе Навруз Мавлянов, Жамол Аманов, Бобур Рахматов, Асадулло Бозоров, а также двухкратные чемпионы мира Мухаммадлазиз Каюмов, Амирбек Махкамбеков и Жасур Рахматов.