https://uz.sputniknews.ru/20220524/turtsiya-provedet-antiterroristicheskuyu-operatsiyu-u-svoix-granits-24773541.html

Турция проведет антитеррористическую операцию у своих границ

Турция проведет антитеррористическую операцию у своих границ

За 6 лет турецкая армия провела ряд контртеррористических операций на севере Сирии.

2022-05-24T19:20+0500

2022-05-24T19:20+0500

2022-05-24T19:20+0500

в мире

турция

сирия

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Турция проведет военную операцию у своих границ. Об этом сообщил президент турецкой республики Тайип Эрдоган, передает Sputnik Беларусь.Как только турецкая армия закончит подготовку в сферах разведки и безопасности, начнутся военные мероприятия, заявил Эрдоган на пресс-конференции после заседания кабмина."Вскоре будут начаты новые операции на наших границах", - отметил президент.Он добавил, что 26 мая на заседании Совбеза Турции будут приняты окончательные решения по этой теме.Военные операции ТурцииТурецкая армия провела военную операцию в Сирии в 2016 году под названием "Щит Евфрата". Потом в 2018 году – "Оливковая ветвь", в 2019-м – операцию "Мирная весна", в 2020-м –"Весенний щит". Все эти военные мероприятия организовывались для ликвидации террористических подразделений и возвращения сирийских беженцев на родину.Помимо Сирии, Турция проводит с 18 апреля военную операцию на севере Ирака в отношении сторонников Рабочей партии Курдистана. Эта структура находится в списке террористических организаций в США, Евросоюзе и Турции.После выполнения намеченных задач турецкие вооруженные формирования собираются установить в Ираке временные базы для контроля за территориями.Читайте также:США разыгрывают неоосманскую картуТурецкие СМИ: Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы

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турция, сирия