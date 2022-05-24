https://uz.sputniknews.ru/20220524/v-dvux-rayonax-tashkenta-otklyuchat-gaz-24761581.html
В двух районах Ташкента отключат газ
В двух районах Ташкента отключат газ
После завершения ремонта подача природного газа будет восстановлена.
2022-05-24T12:18+0500
2022-05-24T12:18+0500
2022-05-24T12:18+0500
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газ
ташкент
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Подачу газа временно приостановят в некоторых местах в Юнусабаде Чиланзорского района. Об этом сообщили в пресс-службе филиала газоснабжения "Худудгаз Пойтахт".Для подготовки к осенне-зимнему сезону 2022-2023 годов планируется провести техническое обследование объектов газораспределения высокого давления, расположенных на массиве Хасанбай Юнусабадского района. В связи с этим 24 мая с 11.00 до 18.00 временно прекратят подачу газа по улицам Ходжаабад, Катта Сой, Казакбаева, Расулова.Также в связи с проведением работ по ликвидации утечки газа в подземном газопроводе низкого давления Д-89 мм, расположенном на территории махалли Новза Чиланзарского района, 24 мая с 11.00 до 16.00 временно приостановят подачу газа в 1 220 квартир и 18 оптовых потребителей в 18 многоквартирных домов данной махалли.После завершения ремонта подача природного газа будет восстановлена, говорится в сообщении.Читайте также:В Самарканде временно отключат воду
ташкент
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газ, ташкент
В двух районах Ташкента отключат газ
После завершения ремонта подача природного газа будет восстановлена.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
Подачу газа временно приостановят в некоторых местах в Юнусабаде Чиланзорского района. Об этом сообщили в пресс-службе
филиала газоснабжения "Худудгаз Пойтахт".
Для подготовки к осенне-зимнему сезону 2022-2023 годов планируется провести техническое обследование объектов газораспределения высокого давления, расположенных на массиве Хасанбай Юнусабадского района.
В связи с этим 24 мая с 11.00 до 18.00 временно прекратят подачу газа по улицам Ходжаабад, Катта Сой, Казакбаева, Расулова.
Также в связи с проведением работ по ликвидации утечки газа в подземном газопроводе низкого давления Д-89 мм, расположенном на территории махалли Новза Чиланзарского района, 24 мая с 11.00 до 16.00 временно приостановят подачу газа в 1 220 квартир и 18 оптовых потребителей в 18 многоквартирных домов данной махалли.
После завершения ремонта подача природного газа будет восстановлена, говорится в сообщении.