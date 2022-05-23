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https://uz.sputniknews.ru/20220523/v-samarkande-vremenno-otklyuchat-vodu-24742222.html
В Самарканде временно отключат воду
В Самарканде временно отключат воду
Водоснабжения не будет в некоторых махаллях города.
2022-05-23T15:01+0500
2022-05-23T15:01+0500
вода
общество
самарканд
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В период с 24 по 26 мая в Самарканде будет приостановлена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе Самаркандского городского филиала ООО "Самарканд сув таъминоти".В городе отключат воду в связи с работами, связанными с ремонтом водопровода диаметром 1000 мм. Водоснабжения не будет в махаллях "Рассадхона", "Кир", "Богибаланд","Юксалиш", по улицам И.Каримова, Ибн Сино, В.Абдуллаева, Рудаки, Университетский Бульвар,ул М.С.Барака, (частично улицы Гагарина, М.Улуғбек ), махалля Ғ.Жамшид, Площадь Регистан, ул Шохи Зинда, Дагбитская, Бустонсарой и в районе Сиёб бозор. А также на прилегающих улицах возможны перебои с подачей питьевой воды с 6:00 часов 24 мая до 23:00 часов 26 мая. По данным местного хокимията, воду будет временно доставлять водовоз, подать заявку можно по номерам 66 233-18-21, 95 411-18-21.Ранее в Ташкенте прошло традиционное отключение горячей воды для проверки оборудования и подготовки к следующему отопительному сезону.Читайте также:Фото: не хуже пирамид и висячего сада — как выглядят восемь чудес ШОСМЧС: сильный ветер сорвал крыши домов в Хорезме и Навои
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вода, самарканд

В Самарканде временно отключат воду

15:01 23.05.2022
CC0 / pixabay / Кран
Кран - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2022
CC0 / pixabay /
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Водоснабжения не будет в некоторых махаллях города.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В период с 24 по 26 мая в Самарканде будет приостановлена подача питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе Самаркандского городского филиала ООО "Самарканд сув таъминоти".
В городе отключат воду в связи с работами, связанными с ремонтом водопровода диаметром 1000 мм.
Водоснабжения не будет в махаллях "Рассадхона", "Кир", "Богибаланд","Юксалиш", по улицам И.Каримова, Ибн Сино, В.Абдуллаева, Рудаки, Университетский Бульвар,ул М.С.Барака, (частично улицы Гагарина, М.Улуғбек ), махалля Ғ.Жамшид, Площадь Регистан, ул Шохи Зинда, Дагбитская, Бустонсарой и в районе Сиёб бозор.
А также на прилегающих улицах возможны перебои с подачей питьевой воды с 6:00 часов 24 мая до 23:00 часов 26 мая.
По данным местного хокимията, воду будет временно доставлять водовоз, подать заявку можно по номерам 66 233-18-21, 95 411-18-21.
Ранее в Ташкенте прошло традиционное отключение горячей воды для проверки оборудования и подготовки к следующему отопительному сезону.
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