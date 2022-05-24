В России появится новая концепция внешней политики - Захарова

"Концепция сейчас находится в разработке, активно очень идет этот процесс. Он коллективный, он никакой не спущенный как нечто к исполнению. Он, как и любая концепция, доктринальный документ в нашей стране является плодом коллективных усилий - аналитических, научных и так далее", - сказала она в ходе международного форума "Новые смыслы новой реальности" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".