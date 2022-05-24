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В России появится новая концепция внешней политики - Захарова
В России появится новая концепция внешней политики - Захарова
Новая концепция - плод коллективных усилий, а не спущенный сверху документ, заявила официальный представитель МИД России. 24.05.2022, Sputnik Узбекистан
2022-05-24T13:16+0500
2022-05-24T13:16+0500
2022-05-24T13:16+0500
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внешняя политика
мид рф
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ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. В России активно идет разработка новой концепции внешней политики, заявила на форуме "Новые смыслы новой реальности" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центре медиагруппы.Читайте также: МИД РФ: ОДКБ не будет применять коллективные силы на Украине
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MIA „Rosiya Segodnya“
захарова, внешняя политика, мид рф
В России появится новая концепция внешней политики - Захарова
Новая концепция - плод коллективных усилий, а не спущенный сверху документ, заявила официальный представитель МИД России.
ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik.
В России активно идет разработка новой концепции внешней политики, заявила на форуме "Новые смыслы новой реальности" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости
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"Концепция сейчас находится в разработке, активно очень идет этот процесс. Он коллективный, он никакой не спущенный как нечто к исполнению. Он, как и любая концепция, доктринальный документ в нашей стране является плодом коллективных усилий - аналитических, научных и так далее", - сказала она в ходе международного форума "Новые смыслы новой реальности" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центре медиагруппы.