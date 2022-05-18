https://uz.sputniknews.ru/20220518/mid-rf-odkb-ne-budet-primenyat-kollektivnye-sily-na-ukraine-24639649.html

МИД РФ: ОДКБ не будет применять коллективные силы на Украине

МИД РФ: ОДКБ не будет применять коллективные силы на Украине

В январе этого года контингент ОДКБ впервые реализовал соглашения о сотрудничестве

2022-05-18T17:42+0500

2022-05-18T17:42+0500

2022-05-18T17:42+0500

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Зона ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ограничена территорией стран Организации, сообщил РИА Новости источник из Министерства иностранных дел (МИД) России.Отвечая на вопросы журналистов, источник из внешнеполитического ведомства рассказал, что мандат ОДКБ не предполагает использования сил Организации в спецоперации на Украине.До этого по итогам совещания 16 мая генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что вопрос о применении сил Организации в российской спецоперации на Украине "не ставился и не обсуждался"."Это (Украина – Sputnik) не наша территория. Правила ОДКБ не подразумевают использование средств на этих территориях. Миротворческие силы действуют только в рамках мандата", – сказал он.Ранее ОДКБ впервые использовала миротворческие силы по просьбе Казахстана в январе текущего года. Миротворцы помогли властям республики устранить беспорядки, начавшиеся на фоне двукратного повышения цен на газ.В ОДКБ входят Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Первоначально договор был подписан в 1992 году, а Беларусь, Азербайджан и Грузия к нему присоединились в 1993-м.Первый договор о коллективной безопасности страны-участницы заключили на пять лет с возможностью продления. В 1999 году из организации вышли Азербайджан, Грузия и Узбекистан. Последний в 2006-м возобновлял членство, а в 2021-м приостановил его.В договоре 1999 года было закреплено, что членство остальных стран в ОДКБ на последующие пятилетки продлевается "автоматически". Это означает, что снова заключать соглашения уже не надо.Читайте также:ОДКБ готова налаживать взаимодействие с НАТО

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