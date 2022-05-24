https://uz.sputniknews.ru/20220524/v-xersonskoy-oblasti-russkiy-yazyk-stanet-gosudarstvennym-24755460.html
В Херсонской области русский язык станет государственным
В Херсонской области русский язык станет государственным
В Херсонской области русский язык наравне с украинским получит статус государственного.
2022-05-24T07:45+0500
2022-05-24T07:45+0500
2022-05-24T08:39+0500
специальная военная операция россии в донбассе
русский язык
украина
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобожденной от украинских националистов Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглаву военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.По его словам, обучение в школах и вузах будут проводить на русском языке, но по желанию родителей также могут быть сформированы и украинские классы.Напомним: Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта. Тогда в городах и районах сформировали военно-гражданские администрации.Однако украинские войска продолжают обстреливать область со стороны Николаева, а киевские власти отключили в регионе мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины уже не раз поднимали тему о вхождении региона в состав России.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.Напомним, 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Анти-Россия потерпела сокрушительное поражение в МариуполеВладимиру Путину доверяют 81% россиян — ВЦИОМ
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русский язык, украина
В Херсонской области русский язык станет государственным
07:45 24.05.2022 (обновлено: 08:39 24.05.2022)
В Херсонской области русский язык наравне с украинским получит статус государственного.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
Русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобожденной от украинских националистов Херсонской области. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на замглаву военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.
"Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области. Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории", — сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, обучение в школах и вузах будут проводить на русском языке, но по желанию родителей также могут быть сформированы и украинские классы.
"Мы не будем ущемлять ничьих прав. Плюс, у нас в регионе проживает большая община крымских татар. Целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку, как это сделано в Крыму, мы предметно обсудим на встрече с общиной", — подчеркнул Стремоусов.
Напомним: Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта. Тогда в городах и районах сформировали военно-гражданские администрации.
Однако украинские войска продолжают обстреливать область со стороны Николаева, а киевские власти отключили в регионе мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Власти Херсонщины уже не раз поднимали тему о вхождении региона в состав России.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
Напомним, 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.