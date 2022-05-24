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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220524/v-xersonskoy-oblasti-russkiy-yazyk-stanet-gosudarstvennym-24755460.html
В Херсонской области русский язык станет государственным
В Херсонской области русский язык станет государственным
В Херсонской области русский язык наравне с украинским получит статус государственного.
2022-05-24T07:45+0500
2022-05-24T08:39+0500
специальная военная операция россии в донбассе
русский язык
украина
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобожденной от украинских националистов Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглаву военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.По его словам, обучение в школах и вузах будут проводить на русском языке, но по желанию родителей также могут быть сформированы и украинские классы.Напомним: Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта. Тогда в городах и районах сформировали военно-гражданские администрации.Однако украинские войска продолжают обстреливать область со стороны Николаева, а киевские власти отключили в регионе мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины уже не раз поднимали тему о вхождении региона в состав России.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.Напомним, 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Анти-Россия потерпела сокрушительное поражение в МариуполеВладимиру Путину доверяют 81% россиян — ВЦИОМ
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русский язык, украина

В Херсонской области русский язык станет государственным

07:45 24.05.2022 (обновлено: 08:39 24.05.2022)
© Sputnik / Сергей ПятаковУчебники для русскоязычных школ в Российско-Таджикском (славянском) университете
Учебники для русскоязычных школ в Российско-Таджикском (славянском) университете - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Сергей Пятаков
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В Херсонской области русский язык наравне с украинским получит статус государственного.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобожденной от украинских националистов Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглаву военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

"Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области. Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории", — сказал РИА Новости Стремоусов.

По его словам, обучение в школах и вузах будут проводить на русском языке, но по желанию родителей также могут быть сформированы и украинские классы.

"Мы не будем ущемлять ничьих прав. Плюс, у нас в регионе проживает большая община крымских татар. Целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку, как это сделано в Крыму, мы предметно обсудим на встрече с общиной", — подчеркнул Стремоусов.

Напомним: Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта. Тогда в городах и районах сформировали военно-гражданские администрации.
Однако украинские войска продолжают обстреливать область со стороны Николаева, а киевские власти отключили в регионе мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Власти Херсонщины уже не раз поднимали тему о вхождении региона в состав России.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
Напомним, 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Читайте также:
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