https://uz.sputniknews.ru/20220401/vladimiru-putinu-doveryayut-81-rossiyan--vtsiom-23710147.html

Владимиру Путину доверяют 81% россиян — ВЦИОМ

Владимиру Путину доверяют 81% россиян — ВЦИОМ

Подробнее о результатах опроса читайте в материале.

2022-04-01T15:35+0500

2022-04-01T15:35+0500

2022-04-01T15:35+0500

вциом

россия

владимир путин

опрос

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса граждан. Респондентам предстояло ответить на ряд вопросов, касающихся рейтинга доверия политикам, оценки работы президента и правительства, поддержки политических партий.Специалисты сравнили ответы населения на одни и те же вопросы 21 февраля и 27 марта. По результатам опроса, Владимиру Путину доверяют 81,% россиян, одобряют его работу на посту президента России 79%.Уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составил 52%.На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81% респондентов, Михаилу Мишустину – 63%, Владимиру Жириновскому – 41%, Геннадию Зюганову – 28%, Сергею Миронову – 27%, Алексею Нечаеву – 8% опрошенных.Уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 41%, КПРФ – 11%, ЛДПР – 9%, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" – 6% и "Новые люди" -- 5%.Ранее были опубликованы результаты опроса общественного мнения о целях Москвы по отношению к Киеву. Респонденты ответили на ряд вопросов, касающихся специальной военной операции России на Украине.Читайте также:Для чего Россия начала спецоперацию на Украине — результаты опросаСвыше 90% граждан Турции не доверяют НАТО

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