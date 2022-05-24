https://uz.sputniknews.ru/20220524/vlasti-xersona-rossiyskaya-armiya---garant-bezopasnosti-regiona-24771210.html

Власти Херсона: российская армия - гарант безопасности региона

Власти Херсона: российская армия - гарант безопасности региона

В размещении военной базы России заинтересовано все население Херсонщины, заявили в администрации области

2022-05-24T20:21+0500

2022-05-24T20:21+0500

2022-05-24T20:21+0500

специальная военная операция россии в донбассе

военная база

безопасность

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ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Руководство Херсонской области намерено обратиться с просьбой о размещении в регионе российской военной базы, заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, сегодня именно российская армия защищает Херсонскую область от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам.Сегодня украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонской области уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.Напоминаем, Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Фадеев: декларация прав человека не защитила жителей Донбасса

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военная база, безопасность