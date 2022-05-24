https://uz.sputniknews.ru/20220524/vlasti-xersona-rossiyskaya-armiya---garant-bezopasnosti-regiona-24771210.html
Власти Херсона: российская армия - гарант безопасности региона
Власти Херсона: российская армия - гарант безопасности региона
В размещении военной базы России заинтересовано все население Херсонщины, заявили в администрации области
2022-05-24T20:21+0500
2022-05-24T20:21+0500
2022-05-24T20:21+0500
специальная военная операция россии в донбассе
военная база
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24771078_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0db2e864bee36f2c4e5aa204451952ec.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Руководство Херсонской области намерено обратиться с просьбой о размещении в регионе российской военной базы, заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, сегодня именно российская армия защищает Херсонскую область от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам.Сегодня украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонской области уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.Напоминаем, Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Фадеев: декларация прав человека не защитила жителей Донбасса
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24771078_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_01245a197dc73d0c68df68a1f732e318.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
военная база, безопасность
Власти Херсона: российская армия - гарант безопасности региона
В размещении военной базы России заинтересовано все население Херсонщины, заявили в администрации области.
ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik.
Руководство Херсонской области намерено обратиться с просьбой о размещении в регионе российской военной базы, заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. Об этом сообщает РИА Новости
.
По его словам, сегодня именно российская армия защищает Херсонскую область от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам.
"В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население…Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей", - подчеркнул Стремоусов.
Сегодня украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Власти Херсонской области уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
Напоминаем, Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.