https://uz.sputniknews.ru/20220524/yabloki-razdora-skolko-mojno-sest-v-den-24754680.html

Яблоки раздора: сколько можно съесть в день

Яблоки раздора: сколько можно съесть в день

Эти фрукты снижают вероятность онкологических заболеваний, но очень опасны в большом количестве.

2022-05-24T07:00+0500

2022-05-24T07:00+0500

2022-05-24T08:41+0500

это интересно

фрукты

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Какие полезные вещества содержат яблоки, и почему их употребление в большом количестве причинит вред здоровью, рассказала РИА Новости нутрициолог Надежда Цапкина.В числе неоспоримой пользы употребления фрукта – укрепление иммунитета, улучшение эластичности сосудов, памяти, отмечает нутрициолог.Яблоки – это настоящая сокровищница витаминов. В длинном списке: A, С, В1, В2, РР и Е, магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций, цинк.Помимо того, в составе яблок есть и витамины группы В: рибофлавин, тиамин и витамин В6. Они отвечают за здоровье нервной системы.Однако употребление в больших количествах спелых плодов спровоцирует повреждение зубной эмали и станет причиной кариеса.А в их семенах содержится цианид – опаснейший яд. И если справиться с небольшим его количеством организму как-то еще возможно, то превышение дозы чревато самыми печальными последствиями. По этой причине все яблоки следует есть без косточек.В день можно съедать не более двух средних яблок. При этом людям с аллергическими реакциями и тем, кто борется с лишним весом, следует употреблять яблоки исключительно зеленых сортов.Читайте также:Как уберечься от укусов комаров и клещей

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фрукты