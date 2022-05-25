https://uz.sputniknews.ru/20220525/byvshiy-prezident-moldovy-mojet-vse-obyasnit-24791596.html

Бывший президент Молдовы может все объяснить

Бывший президент Молдовы может все объяснить

У Додона в доме провели обыск, его подозревают по нескольким статьям.

2022-05-25T13:41+0500

2022-05-25T13:41+0500

2022-05-25T13:42+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Экс-президент Молдовы Игорь Додон сообщил через своих адвокатов, что он готов дать объяснения по каждому элементу уголовного дела, возбужденного в отношении него, передает Sputnik Молдова.По словам Додона, он сможет снять все предъявленные ему обвинения.Бывший лидер страны подчеркнул, что неоднократно становился мишенью "срежиссированного и политически управляемого правосудия", однако раньше такого "бесчинства" не было.Обыски и задержаниеОбыски в доме Игоря Додона начались во вторник в рамках уголовного дела, возбужденного на основании подозрений в пассивной коррупции, незаконном обогащении, а также предательстве родины. Экс-президента задержали на 72 часа.Расследование связано с видеозаписью, которую выложили в Интернет в 2020 году. На ней запечатлен Игорь Додон во время встречи с главой демократической партии Владимиром Плахотнюком. На записи видно, как бизнесмен отдает бывшему президенту какой-то пакет.Тогда Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело в отношении Додона, поскольку не обнаружила состава преступления. Но 17 мая 2022 года Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции.Игорь Додон был президентом Молдовы один срок – с 2016 по 2020 годы. На последних выборах он проиграл Майе Санду.Читайте также:Бывшего президента Молдовы Додона подозревают в предательстве родины

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молдова, игорь додон, коррупция, родина