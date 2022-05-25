https://uz.sputniknews.ru/20220525/byvshiy-prezident-moldovy-mojet-vse-obyasnit-24791596.html
Бывший президент Молдовы может все объяснить
Бывший президент Молдовы может все объяснить
У Додона в доме провели обыск, его подозревают по нескольким статьям.
2022-05-25T13:41+0500
2022-05-25T13:41+0500
2022-05-25T13:42+0500
в мире
молдова
игорь додон
коррупция
родина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/19/24792326_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_67f4d44f55442d1d8900c12a9670811d.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Экс-президент Молдовы Игорь Додон сообщил через своих адвокатов, что он готов дать объяснения по каждому элементу уголовного дела, возбужденного в отношении него, передает Sputnik Молдова.По словам Додона, он сможет снять все предъявленные ему обвинения.Бывший лидер страны подчеркнул, что неоднократно становился мишенью "срежиссированного и политически управляемого правосудия", однако раньше такого "бесчинства" не было.Обыски и задержаниеОбыски в доме Игоря Додона начались во вторник в рамках уголовного дела, возбужденного на основании подозрений в пассивной коррупции, незаконном обогащении, а также предательстве родины. Экс-президента задержали на 72 часа.Расследование связано с видеозаписью, которую выложили в Интернет в 2020 году. На ней запечатлен Игорь Додон во время встречи с главой демократической партии Владимиром Плахотнюком. На записи видно, как бизнесмен отдает бывшему президенту какой-то пакет.Тогда Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело в отношении Додона, поскольку не обнаружила состава преступления. Но 17 мая 2022 года Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции.Игорь Додон был президентом Молдовы один срок – с 2016 по 2020 годы. На последних выборах он проиграл Майе Санду.Читайте также:Бывшего президента Молдовы Додона подозревают в предательстве родины
молдова
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/19/24792326_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e1e09c218f2b250dba2b14b510dd8305.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
молдова, игорь додон, коррупция, родина
Бывший президент Молдовы может все объяснить
13:41 25.05.2022 (обновлено: 13:42 25.05.2022)
У Додона в доме провели обыск, его подозревают по нескольким статьям, в частности - коррупции и предательстве родины.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
Экс-президент Молдовы Игорь Додон сообщил через своих адвокатов, что он готов дать объяснения по каждому элементу уголовного дела, возбужденного в отношении него, передает Sputnik Молдова
.
По словам Додона, он сможет снять все предъявленные ему обвинения.
"Это политическое дело шито желтыми нитками. И я уверен, что справедливый и политически независимый суд признает мою правоту", - говорится в переданном через адвокатов сообщении бывшего президента в Telegram-канале.
Бывший лидер страны подчеркнул, что неоднократно становился мишенью "срежиссированного и политически управляемого правосудия", однако раньше такого "бесчинства" не было.
Обыски и задержание
Обыски в доме Игоря Додона начались во вторник
в рамках уголовного дела, возбужденного на основании подозрений в пассивной коррупции, незаконном обогащении, а также предательстве родины. Экс-президента задержали на 72 часа.
Расследование связано с видеозаписью, которую выложили в Интернет в 2020 году. На ней запечатлен Игорь Додон во время встречи с главой демократической партии Владимиром Плахотнюком. На записи видно, как бизнесмен отдает бывшему президенту какой-то пакет.
Тогда Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело в отношении Додона, поскольку не обнаружила состава преступления. Но 17 мая 2022 года Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции.
Игорь Додон был президентом Молдовы один срок – с 2016 по 2020 годы. На последних выборах он проиграл Майе Санду.