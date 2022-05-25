https://uz.sputniknews.ru/20220525/evrokomissar-o-zavisimost-es-ot-rossiyskogo-gaza-my-byli-jadnymi-24795388.html
Еврокомиссар о зависимость ЕС от российского газа: "мы были жадными"
Еврокомиссар о зависимость ЕС от российского газа: "мы были жадными"
Еврокомиссар Вестагер назвала зависимость ЕС от российского газа следствием жадности.
2022-05-25T16:20+0500
2022-05-25T16:20+0500
2022-05-25T16:20+0500
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Сильная зависимость стран Евросоюза от поставок российского газа стала результатом не их наивности, а жадности, заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер."Говорить о наивности нет смысла. На самом деле мы были жадными", - сказала она во время беседы с журналистами нескольких европейских изданий, текст которой в среду обнародовало издание деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore.По мнению еврокомиссара, кризис на Украине сильно повлиял на все сферы деятельности Евросоюза."Но мы реагируем. Идет цифровой переход. Ускорился зеленый переход. И мы создали схемы, которые позволяют нам амортизировать экономический шок. Кризис - это не кризис демократий; тем не менее, демократии дают ответ. Точно так же, как во время пандемии мы создали Covid-паспорт и организовали закупку вакцин, сейчас мы создаем предпосылки для совместных закупок газа и регулируем крупный цифровой рынок, в том числе с помощью Закона о чипах", - заключила Вестагер.Читайте также:Германия готовится к отчаянным мерам на случай отсутствия газа из России
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газ, ес
Еврокомиссар о зависимость ЕС от российского газа: "мы были жадными"
Еврокомиссар Вестагер назвала зависимость ЕС от российского газа следствием жадности.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
Сильная зависимость стран Евросоюза от поставок российского газа стала результатом не их наивности, а жадности, заявила
еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.
"Говорить о наивности нет смысла. На самом деле мы были жадными", - сказала она во время беседы с журналистами нескольких европейских изданий, текст которой в среду обнародовало издание деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore.
"Мы хотели дешевый газ из России, дешевую рабочую силу из Китая, дешевые микропроцессоры из Тайваня. Мне кажется, нам стоит усвоить урок: безопасность поставок имеет свою цену, но она также дает преимущества, а именно предсказуемость и спокойствие", - сообщила Вестагер.
По мнению еврокомиссара, кризис на Украине сильно повлиял на все сферы деятельности Евросоюза.
"Но мы реагируем. Идет цифровой переход. Ускорился зеленый переход. И мы создали схемы, которые позволяют нам амортизировать экономический шок. Кризис - это не кризис демократий; тем не менее, демократии дают ответ. Точно так же, как во время пандемии мы создали Covid-паспорт и организовали закупку вакцин, сейчас мы создаем предпосылки для совместных закупок газа и регулируем крупный цифровой рынок, в том числе с помощью Закона о чипах", - заключила Вестагер.