https://uz.sputniknews.ru/20220525/evrokomissar-o-zavisimost-es-ot-rossiyskogo-gaza-my-byli-jadnymi-24795388.html

Еврокомиссар о зависимость ЕС от российского газа: "мы были жадными"

Еврокомиссар о зависимость ЕС от российского газа: "мы были жадными"

Еврокомиссар Вестагер назвала зависимость ЕС от российского газа следствием жадности.

2022-05-25T16:20+0500

2022-05-25T16:20+0500

2022-05-25T16:20+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Сильная зависимость стран Евросоюза от поставок российского газа стала результатом не их наивности, а жадности, заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер."Говорить о наивности нет смысла. На самом деле мы были жадными", - сказала она во время беседы с журналистами нескольких европейских изданий, текст которой в среду обнародовало издание деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore.По мнению еврокомиссара, кризис на Украине сильно повлиял на все сферы деятельности Евросоюза."Но мы реагируем. Идет цифровой переход. Ускорился зеленый переход. И мы создали схемы, которые позволяют нам амортизировать экономический шок. Кризис - это не кризис демократий; тем не менее, демократии дают ответ. Точно так же, как во время пандемии мы создали Covid-паспорт и организовали закупку вакцин, сейчас мы создаем предпосылки для совместных закупок газа и регулируем крупный цифровой рынок, в том числе с помощью Закона о чипах", - заключила Вестагер.Читайте также:Германия готовится к отчаянным мерам на случай отсутствия газа из России

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