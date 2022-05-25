https://uz.sputniknews.ru/20220525/germaniya-gotovitsya-k-otchayannym-meram-na-sluchay-otsutstviya-gaza-iz-rossii-24786804.html

Германия готовится к отчаянным мерам на случай отсутствия газа из России

Германия готовится к отчаянным мерам на случай отсутствия газа из России

Власти страны планируют вернуть угольные и мазутные электростанции.

2022-05-25T13:21+0500

2022-05-25T13:21+0500

2022-05-25T13:21+0500

в мире

германия

газ

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Министр экономики Германии Роберт Хабек представит чрезвычайный указ, позволяющий правительству вновь запустить угольные и мазутные теплоэлектростанции в случае нехватки природного газа, пишет Bloomberg.Агентство отмечает: власти готовы пожертвовать зеленой политикой и увеличить выбросы углерода в атмосферу, если это позволит обеспечить население и производства бесперебойной подачей энергии. Мощность имеющегося у Германии законсервированного энергетического оборудования составляет около шести гигаватт.Немецкая энергетическая компания Uniper уже заявила о готовности обеспечить около трех гигаватт угольной энергии, в то время как RWE AG решает, какие станции можно вернуть в строй. Впрочем, пока почти 70% угля для выработки электроэнергии Европа закупает у России, и Германии является одним из основных импортеров, подчеркивает Bloomberg.В ЕС настаивают на покупке газа у России в обход санкций >>Ранее в газете The New York Times раскрыли, почему Европа не сможет заменить российский газ.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:

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