https://uz.sputniknews.ru/20220525/gornye-kurorty-uzbekistana-i-rossii-dogovorilis-o-programme-skidok-24793122.html

Горные курорты Узбекистана и России договорились о программе скидок

Горные курорты Узбекистана и России договорились о программе скидок

Курорты "Амирсой" и "Роза Хутор" договорились о совместных проектах и обмене опытом.

2022-05-25T15:00+0500

2022-05-25T15:00+0500

2022-05-25T15:00+0500

туризм

узбекистан

горнолыжный курорт

скидки

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Горнолыжные курорты "Амирсой" в Ташкентской области и сочинский "Роза Хутор" подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает реализацию совместных проектов и обмен опытом в сфере туризма, сообщает пресс-служба узбекистанского курорта."В соответствии с условиями меморандума, администрации узбекистанского и российского горных курортов будут использовать все доступные механизмы для реализации совместных проектов в области туризма и культурно-оздоровительного отдыха", - говорится в сообщении для СМИ.По данным пресс-службы, документы подписали генеральный директор СП ООО "Амирсой" Саид-Вали Саидходжаев и заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму "Розы Хутор" Сергей Хворостяный.Хворостяный, в свою очередь, выразил уверенность, что подписанный меморандум "дал старт нашему сотрудничеству и теперь мы откроем на туристических рынках Узбекистана и России новые направления"."Роза Хутор" - круглогодичный горный курорт, являющийся крупным олимпийским объектом XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Зимой курорт предлагает туристам горнолыжные трассы общей протяженностью 105 километров, 32 подъемника, летом - это пешие и веломаршруты по горным склонам. Всего на курорте работают 19 отелей разной категории звездности.В декабре 2019 года в Бостанлыкском районе в 70 километрах от Ташкента был открыт горнолыжный курорт "Амирсой", инвестиции в строительство на первом этапе составили 100 миллионов долларов. Проект был реализован андоррской компанией PGI Management. Всего на курорте 10 трасс разной сложности, самые протяженные - около 3,5 километра.Читайте также:Сочи ждет узбекистанцев: в Ташкенте представили программу летнего отдыха

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узбекистан, горнолыжный курорт, скидки