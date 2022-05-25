https://uz.sputniknews.ru/20220525/mirziyoev-provel-soveschanie-po-shkolnoy-reforme-24805409.html

Мирзиёев провел совещание по школьной реформе

Мирзиёев провел совещание по школьной реформе

Президент Узбекистана обозначил шесть основных приоритетов развития среднего образования.

2022-05-25T21:59+0500

2022-05-25T21:59+0500

2022-05-25T21:59+0500

общество

школа

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по реформе школьного образования, сообщает пресс-служба главы государства.Участники заседания обсудили работу по шести ключевым направлениям развития среднего образования: повышению качества, поднятию авторитета профессии учителя, развитию инклюзивного образования, профессиональной ориентации учащихся, совершенствованию инфраструктуры и цифровизации.В частности, обсудили процесс внедрения новой учебной программы. Так, в ближайшем учебном году специалисты создадут учебники, пособия и рабочие тетради для 3, 6, 7 и 10 классов, а в следующем – для всех остальных классов общеобразовательной школы. К разработке учебников глава государства поручил привлечь зарубежных специалистов.Большое внимание Шавкат Мирзиёев уделил подготовке высоковалифицированных педагогических кадров. Он дал профильным ведомствам указания трансформировать педагогическое образование, повысить научный потенциал и увязать учебный процесс с практикой.Кроме того, со следующего года преподаватели химии, биологии, физики и математики обязаны будут проходить профессиональную сертификацию.Помимо этого, на совещании президент подчеркнул важность усиления воспитательной составляющей в школьном образовании.Для этого в республике должны создать просветительскую литературу, способствующую расширению кругозора учащихся.Читайте также: Российский и ташкентский вузы подписали "дорожную карту" сотрудничества

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школа, шавкат мирзиёев