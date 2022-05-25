https://uz.sputniknews.ru/20220525/rossiyskiy-i-tashkentskiy-vuzy-podpisali-dorojnuyu-kartu-sotrudnichestva-24800806.html

Российский и ташкентский вузы подписали "дорожную карту" сотрудничества

Российский и ташкентский вузы подписали "дорожную карту" сотрудничества

Документ включает в себя разработку совместных учебных программ, научно-исследовательские стажировки и академический обмен

2022-05-25T19:01+0500

2022-05-25T19:01+0500

2022-05-25T19:01+0500

общество

санкт-петербург

вуз

университет

ташкентский государственный экономический университет

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ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Делегация Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) в ходе визита в Узбекистан подписала "дорожную карту" сотрудничества с Ташкентский государственным экономическим университетом (ТГЭУ) на 2022-2023 годы, сообщает пресс-служба российского вуза.Документ предусматривает развитие партнерства в области науки и образования. В частности, два университета будут совместно разрабатывать сетевые образовательные программы, реализовывать проекты совместной аспирантуры, академического обмена и двойных дипломов, проводить научно-исследовательские стажировки и повышение квалификации сотрудников.В частности, два вуза запустят совместную образовательную программу по направлению "туризм". Обсудили стороны также возможность открытия совместной аспирантуры по экономике, списки приглашенных преподавателей, образовательные программы по рекламе, организацию онлайн-курсов и сотрудничество между библиотеками вузов.В ходе визита делегация СПбПУ планирует посетить 12 вузов в Ташкенте и Самарканде.В настоящее время в российском вузе учится около 450 студентов из Узбекистана. В мае прошлого года 12 преподавателей из ТГЭУ прошли курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге, еще десять сотрудников ташкентского вуза отправятся на обучение в северную столицу России в ближайшее время.Узбекистан и Россия активно сотрудничают в сфере образования. В настоящее время в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах обучается около 53 тыс. узбекистанцев.С каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растет: в 2020-м российские вузы предоставляли 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эту цифру увеличат почти вдвое.Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими получить высшее образование в России.Читайте также: В филиале ВГИКа в Ташкенте откроют три новых направления

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санкт-петербург, вуз, университет, ташкентский государственный экономический университет