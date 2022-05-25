https://uz.sputniknews.ru/20220525/novak-rossiya-i-iran-dogovorilis-pereyti-na-raschety-v-natsvalyutax-24801004.html

Новак: Россия и Иран договорились перейти на расчеты в нацвалютах

Новак: Россия и Иран договорились перейти на расчеты в нацвалютах

В ближайшее время ожидается визит в Москву представителей ЦБ Ирана.

2022-05-25T19:21+0500

2022-05-25T19:21+0500

2022-05-25T19:21+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Россия и Иран договорились максимально переходить на расчёты в национальных валютах, а также обсудили возможности работы платёжных карт Shetab и "Мир", заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости."Одной из ключевых тем, безусловно, стало финансово-банковское взаимоотношение между нашими странами, создание условий для взаиморасчетов и прохождения платежей между нашими юридическими лицами, между организациями", - сообщил он."Важно, что мы договорились переходить максимально на расчеты в национальных валютах и обсудили сегодня вместе с центральными банками распространение и действие системы передачи финансовых сообщений, а также соединение платежных карт и возможности работы платежных карт Shetab и "Мир"", - отметил вице-премьер.Новак также добавил, что в ближайшее время ожидается визит в Москву представителей центрального банка Ирана и министерства финансов, которые продолжат обсуждать сотрудничество с Россией.Читайте также:Россия и Китай выстроили инфраструктуру для торговли в нацвалютеМихаил Евдокимов: в ЕАЭС более 70% расчетов идет в национальных валютах

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