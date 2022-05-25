https://uz.sputniknews.ru/20220525/nujdayuschiesya-uzbekistantsy-poluchat-razovuyu-pomosch-24804536.html

Нуждающиеся узбекистанцы получат разовую помощь

Нуждающиеся узбекистанцы получат разовую помощь

Получить пособие малоимущие жители республики смогут в течение двух недель.

2022-05-25T21:02+0500

2022-05-25T21:02+0500

2022-05-25T21:02+0500

общество

пособие

выплата

малоимущие граждане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1417/75/14177500_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2a6e2e680f25ef7375ecdc1f019670d6.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о выплате единовременной материальной помощи малоимущим, сообщает информационное агентство УзА.Единовременную выплату из средств госбюджета смогут получить пенсионеры, инвалиды, семьи, потерявшие кормильца и те, кто ухаживает за ребенком-инвалидом.Размер пособия в Ташкенте составит 400 тыс. сумов, в Каракалпакстане и других регионах – 300 тыс. сумов.Всего единовременную выплату получат 8,9 млн. узбекистанцев.Кроме того, малообеспеченные семьи, а также каждый ребенок до 18 лет из нуждающихся семей, получающих детское пособие и внесенных в "Единый реестр социальной защиты", получат по 200 тыс. сумов.Правительство, местные власти и банки обязаны обеспечить полную выплату пособия в течение двух недель. Те же, кто по какой-то причине не смог получить выплату в этот срок, смогут обратиться за пособием до 1 сентября 2022 года.Тем семьи, которые включены в "Железную тетрадь", но не имеют права на получение этого пособия, выдадут по 20 кг муки за счет средств Фонда "Доброта и поддержка".На реализацию этого постановления из государственного бюджета выделят 2,2 трлн сумов, а из резервного фонда Кабинета министров – еще 43 млрд сумов.Читайте также: В Узбекистане планируют внедрить систему социального страхования - подробности

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пособие, выплата, малоимущие граждане