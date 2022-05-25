https://uz.sputniknews.ru/20220525/v-uzbekistane-planiruyut-vnedrit-sistemu-sotsialnogo-straxovaniya---podrobnosti-24790173.html
В Узбекистане планируют внедрить систему социального страхования - подробности
В Узбекистане планируют внедрить систему социального страхования - подробности
Для защиты узбекистанцев от несчастных происшествий, потери работы и других случаев финансовых потерь создадут Фонд социального страхования.
2022-05-25T12:59+0500
2022-05-25T12:59+0500
2022-05-25T12:59+0500
общество
узбекистан
страхование
беременность
роды
пособие
государство
работодатель
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ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Национальную стратегию социальной защиты на 2022-2030 годы планируют утвердить проектом указа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Документ разработан Минфином и размещен для общественных обсуждений на сайте до 3 июня.Для защиты граждан от несчастных случаев, потери работы и других финансовых потерь будет создан Фонд социального страхования.Так, на первом этапе, начиная с 1 сентября 2022 года, женщинам, имеющим непрерывный стаж работы в течение 6 месяцев, будет выплачиваться пособие по беременности и родам из средств Госбюджета, исходя из суммы минимальных потребительских расходов за месяц.При этом выплата оставшегося размера пособия по беременности и родам работающим женщинам будет произведена за счет средств работодателей. Определена такая выплата будет исходя из ее трудового стажа и заработной платы,Второй этап стратегии подразумевает, что, начиная с 2024 года, женщины, будут иметь право на получение пособия по беременности и родам, исходя из общего стажа и страхового стажа, а также в зависимости от размера средней заработной платы. Расходы будут полностью покрываться работодателем.На третьем этапе реализации национальной стратегии в 2025-2030 годах начнут выплачивать пособия по временной нетрудоспособности, пособия по безработице, страховые выплаты в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями.В конце апреля этого года Мирзиёев сообщил, что с 1 сентября будет введен порядок выплаты части пособий по беременности и родам из государственного бюджета. Для этого Фонду социального страхования в этом году из бюджета будет выделено 170 млрд сумов.Читайте также:
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, страхование, беременность, роды, пособие, государство, работодатель
В Узбекистане планируют внедрить систему социального страхования - подробности
С 1 сентября женщинам, проработавшим непрерывно 6 месяцев, часть пособия по беременности и родам будет выплачивать государство, а остальную часть - работодатель.
ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik.
Национальную стратегию социальной защиты на 2022-2030 годы планируют утвердить проектом
указа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Документ разработан Минфином и размещен для общественных обсуждений на сайте до 3 июня.
Для защиты граждан от несчастных случаев, потери работы и других финансовых потерь будет создан Фонд социального страхования.
Так, на первом этапе, начиная с 1 сентября 2022 года, женщинам, имеющим непрерывный стаж работы в течение 6 месяцев, будет выплачиваться пособие по беременности и родам из средств Госбюджета, исходя из суммы минимальных потребительских расходов за месяц.
При этом выплата оставшегося размера пособия по беременности и родам работающим женщинам будет произведена за счет средств работодателей. Определена такая выплата будет исходя из ее трудового стажа и заработной платы,
Второй этап стратегии подразумевает, что, начиная с 2024 года, женщины, будут иметь право на получение пособия по беременности и родам, исходя из общего стажа и страхового стажа, а также в зависимости от размера средней заработной платы. Расходы будут полностью покрываться работодателем.
На третьем этапе реализации национальной стратегии в 2025-2030 годах начнут выплачивать пособия по временной нетрудоспособности, пособия по безработице, страховые выплаты в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями.
В конце апреля этого года Мирзиёев сообщил, что с 1 сентября будет введен порядок выплаты части пособий по беременности и родам из государственного бюджета. Для этого Фонду социального страхования в этом году из бюджета будет выделено 170 млрд сумов.