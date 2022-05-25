https://uz.sputniknews.ru/20220525/v-uzbekistane-planiruyut-vnedrit-sistemu-sotsialnogo-straxovaniya---podrobnosti-24790173.html

В Узбекистане планируют внедрить систему социального страхования - подробности

В Узбекистане планируют внедрить систему социального страхования - подробности

Для защиты узбекистанцев от несчастных происшествий, потери работы и других случаев финансовых потерь создадут Фонд социального страхования.

2022-05-25T12:59+0500

2022-05-25T12:59+0500

2022-05-25T12:59+0500

общество

узбекистан

страхование

беременность

роды

пособие

государство

работодатель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/0c/15765951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e0942044b61835f394eee4804d4d9ab.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Национальную стратегию социальной защиты на 2022-2030 годы планируют утвердить проектом указа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Документ разработан Минфином и размещен для общественных обсуждений на сайте до 3 июня.Для защиты граждан от несчастных случаев, потери работы и других финансовых потерь будет создан Фонд социального страхования.Так, на первом этапе, начиная с 1 сентября 2022 года, женщинам, имеющим непрерывный стаж работы в течение 6 месяцев, будет выплачиваться пособие по беременности и родам из средств Госбюджета, исходя из суммы минимальных потребительских расходов за месяц.При этом выплата оставшегося размера пособия по беременности и родам работающим женщинам будет произведена за счет средств работодателей. Определена такая выплата будет исходя из ее трудового стажа и заработной платы,Второй этап стратегии подразумевает, что, начиная с 2024 года, женщины, будут иметь право на получение пособия по беременности и родам, исходя из общего стажа и страхового стажа, а также в зависимости от размера средней заработной платы. Расходы будут полностью покрываться работодателем.На третьем этапе реализации национальной стратегии в 2025-2030 годах начнут выплачивать пособия по временной нетрудоспособности, пособия по безработице, страховые выплаты в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями.В конце апреля этого года Мирзиёев сообщил, что с 1 сентября будет введен порядок выплаты части пособий по беременности и родам из государственного бюджета. Для этого Фонду социального страхования в этом году из бюджета будет выделено 170 млрд сумов.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, страхование, беременность, роды, пособие, государство, работодатель