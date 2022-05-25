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Олимпийская чемпионка оценила спортивные реформы Узбекистана - видео

Олимпийская чемпионка оценила спортивные реформы Узбекистана - видео

Как республике завоевать золотые медали на Олимпийских играх, в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала Заслуженный мастер спорта России Светлана Журова.

2022-05-25T22:22+0500

2022-05-25T22:22+0500

2022-05-25T22:22+0500

спорт

олимпийские игры

спорт

узбекистан

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В Узбекистане полностью изменят систему отбора и подготовки спортсменов, а тренерам повысят зарплаты. Для этого власти республики выделили более 2 трлн сумов.Какие виды спорта могут принести популярность Узбекистану? Как воспитать олимпийских чемпионов в стране? Какие новые технологии в спорте Россия может предложить Узбекистану?Спортивные реформы Узбекистана оценила заслуженный мастер спорта России, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова.Знаменитая чемпионка обратила внимание на важность тренерского состава для отбора и подготовки спортсменов. Кроме того, она предположила, какие виды спорта могут быть перспективны для страны.Какие еще есть у республики возможности в спорте? Ответы – в интервью на канале Sputnik Узбекистан.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

олимпийские игры, спорт, узбекистан, видео