https://uz.sputniknews.ru/20220525/olimpiyskaya-chempionka-otsenila-sportivnye-reformy-uzbekistana----video-24805561.html
Олимпийская чемпионка оценила спортивные реформы Узбекистана - видео
Олимпийская чемпионка оценила спортивные реформы Узбекистана - видео
Как республике завоевать золотые медали на Олимпийских играх, в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала Заслуженный мастер спорта России Светлана Журова.
2022-05-25T22:22+0500
2022-05-25T22:22+0500
2022-05-25T22:22+0500
спорт
олимпийские игры
спорт
узбекистан
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В Узбекистане полностью изменят систему отбора и подготовки спортсменов, а тренерам повысят зарплаты. Для этого власти республики выделили более 2 трлн сумов.Какие виды спорта могут принести популярность Узбекистану? Как воспитать олимпийских чемпионов в стране? Какие новые технологии в спорте Россия может предложить Узбекистану?Спортивные реформы Узбекистана оценила заслуженный мастер спорта России, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова.Знаменитая чемпионка обратила внимание на важность тренерского состава для отбора и подготовки спортсменов. Кроме того, она предположила, какие виды спорта могут быть перспективны для страны.Какие еще есть у республики возможности в спорте? Ответы – в интервью на канале Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
олимпийские игры, спорт, узбекистан, видео
Олимпийская чемпионка оценила спортивные реформы Узбекистана - видео
Как республике завоевать золотые медали на Олимпийских играх, в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала Заслуженный мастер спорта России Светлана Журова.
В Узбекистане полностью изменят систему отбора и подготовки спортсменов, а тренерам повысят зарплаты. Для этого власти республики выделили более 2 трлн сумов.
Какие виды спорта могут принести популярность Узбекистану? Как воспитать олимпийских чемпионов в стране? Какие новые технологии в спорте Россия может предложить Узбекистану?
Спортивные реформы Узбекистана оценила заслуженный мастер спорта России, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова.
Знаменитая чемпионка обратила внимание на важность тренерского состава для отбора и подготовки спортсменов. Кроме того, она предположила, какие виды спорта могут быть перспективны для страны.
"Традиционно золотые медали на Олимпийских играх Узбекистан может получить через единоборства: борьба, бокс, дзюдо, тяжёлая атлетика. Обязательно нужно уделять внимание плаванию и легкой атлетике. Страна также может заявить о себе на мировой спортивной арене через национальные виды спорта", - уверена знаменитая чемпионка.
Какие еще есть у республики возможности в спорте? Ответы – в интервью на канале Sputnik Узбекистан
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