https://uz.sputniknews.ru/20220525/rossiya-denonsirovala-soglashenie-o-pensiyax-v-sng-chto-eto-znachit-24793992.html

Россия денонсировала соглашение о пенсиях в СНГ. Что это значит

Россия денонсировала соглашение о пенсиях в СНГ. Что это значит

Госдума денонсировала соглашение о пенсиях в СНГ. Вместо этого Россия перейдет на двусторонние соглашения. Их большая часть уже заключена.

2022-05-25T14:41+0500

2022-05-25T14:41+0500

2022-05-25T14:41+0500

россия

пенсия

снг

соглашение

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Госдума на пленарном заседании во вторник денонсировала соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения.Вместо этого Россия перейдет на двусторонние соглашения. Их большая часть уже заключена. Как уточняется в материалах, положения соглашения, подписанного более 30 лет назад, уже не соответствуют "идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств" СНГ, "не позволяют гражданам указанных государств в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию".То есть, оно учитывало интересы поколений, которые имеют стаж работы в СССР. Сейчас же участницы соглашения перешли от государственной системы пенсионного обеспечения к его формированию на основе уплаченных страховых взносов. Из-за роста миграции в Россию растут и затраты на реализацию соглашения, так как под его действие подпадают и те, кто не имеет минимального стажа работы в СССР. Будущим же пенсионерам выплаты будут назначать по новым правилам. Расходы будут делиться пропорционально между государствами, где работал человек. каждая страна будет выплачивать свою часть. Подобные соглашения уже подписаны с Арменией, Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном. С Молдовой и Узбекистаном идут переговоры.

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