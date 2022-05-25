https://uz.sputniknews.ru/20220525/rossiyskie-eksperty-podelyatsya-opytom-tsifrovizatsii---video-24802876.html

Российские эксперты поделятся опытом цифровизации - видео

Российские эксперты поделятся опытом цифровизации - видео

Современные технологии позволят значительно сократить время обработки банковских документов.

2022-05-25T20:42+0500

2022-05-25T20:42+0500

2022-05-25T20:42+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Российские эксперты планируют поделиться с банками Узбекистана опытом развития цифровизации.Об этом в интервью Sputnik. рассказал первый заместитель генерального директора компании "Дататех" Александр Фридман, посетивший международный ПЛАС-Форум "Банки и ритейл" в Ташкенте.В частности, это будет касаться современных технологий работы с документами, их структурирования и анализа.Чем еще современные технологии и искусственный интеллект могут быть полезны как банкам, так и их клиентам, смотрите в нашем видео.Читайте также: Население стало больше доверять безналичным расчетам

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