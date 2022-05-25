https://uz.sputniknews.ru/20220525/naselenie-stalo-bolshe-doveryat-beznalichnym-raschetam-24787980.html
Население стало больше доверять безналичным расчетам
Население стало больше доверять безналичным расчетам
В Ташкенте 25-26 мая проходит второй международный ПЛАС-форум.
2022-05-25T11:58+0500
2022-05-25T11:58+0500
2022-05-25T11:58+0500
общество
ташкент
форум
население
безналичная оплата
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Узбекистане возросло доверие населения к безналичным расчетам.Об этом сообщил зампред Центрального банка Узбекистана Илхомжон Абдугафаров на 2-м международном ПЛАС-Форуме "Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие", который начал работу сегодня в Ташкенте.В нём принимают участие около 1600 делегатов из более чем 50 стран мира.О развитии платежной инфраструктуры Узбекистана рассказал заместитель председателя ЦБ Узбекистана Илхомжон Абдгуфаров, сообщает корреспондент Sputnik.По его словам, доверие узбекистанцев к безналичной форме оплате растет.Он также затронул вопросы, связанные с совершенствованием законодательства, цифровой идентификацией и применением её на рынке финансовых услуг, финансовыми технологиями и инновационными решениями на рынке платежных услуг.В Ташкенте 25-26 мая проходит второй международный ПЛАС-форум "Банки и Ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие". В нём участвуют около 1600 делегатов из более чем 50 стран мира. На форуме ожидается выступление 150 спикеров. В первый день мероприятия национальный платежный оператор Узбекистана Uzcard и ведущий поставщик высокотехнологичных решений для цифровизации бизнеса ГК "Иннотех" подведут итоги акселерационной программы "Startup Bridge" и Demo day. В финал выйдут шесть стартап- компаний.Читайте также:Представители Сбербанка и ЦБ РФ посетят международный ПЛАС-Форум в ТашкентеЦифровые платежи: есть ли будущее у бумажных денег
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ташкент, форум, население, безналичная оплата
Население стало больше доверять безналичным расчетам
В Ташкенте 25-26 мая проходит второй международный ПЛАС-форум "Банки и Ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие".
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Узбекистане возросло доверие населения к безналичным расчетам.
Об этом сообщил зампред Центрального банка Узбекистана Илхомжон Абдугафаров на 2-м международном ПЛАС-Форуме "Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие", который начал работу сегодня в Ташкенте.
В нём принимают участие около 1600 делегатов из более чем 50 стран мира.
О развитии платежной инфраструктуры Узбекистана рассказал заместитель председателя ЦБ Узбекистана Илхомжон Абдгуфаров, сообщает корреспондент Sputnik
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По его словам, доверие узбекистанцев к безналичной форме оплате растет.
"За последние годы в результате проведенных работ в платежной инфраструктуре Узбекистана заметно возросло доверие населения к банковским картам и иным инструментам безналичного расчета как к безопасному и удобному средству платежа", - заявил Абдугафаров.
Он также затронул вопросы, связанные с совершенствованием законодательства, цифровой идентификацией и применением её на рынке финансовых услуг, финансовыми технологиями и инновационными решениями на рынке платежных услуг.
В Ташкенте 25-26 мая проходит второй международный ПЛАС-форум "Банки и Ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие". В нём участвуют около 1600 делегатов из более чем 50 стран мира. На форуме ожидается выступление 150 спикеров.
В первый день мероприятия национальный платежный оператор Узбекистана Uzcard и ведущий поставщик высокотехнологичных решений для цифровизации бизнеса ГК "Иннотех" подведут итоги акселерационной программы "Startup Bridge" и Demo day. В финал выйдут шесть стартап- компаний.