https://uz.sputniknews.ru/20220525/naselenie-stalo-bolshe-doveryat-beznalichnym-raschetam-24787980.html

Население стало больше доверять безналичным расчетам

Население стало больше доверять безналичным расчетам

В Ташкенте 25-26 мая проходит второй международный ПЛАС-форум.

2022-05-25T11:58+0500

2022-05-25T11:58+0500

2022-05-25T11:58+0500

общество

ташкент

форум

население

безналичная оплата

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Узбекистане возросло доверие населения к безналичным расчетам.Об этом сообщил зампред Центрального банка Узбекистана Илхомжон Абдугафаров на 2-м международном ПЛАС-Форуме "Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие", который начал работу сегодня в Ташкенте.В нём принимают участие около 1600 делегатов из более чем 50 стран мира.О развитии платежной инфраструктуры Узбекистана рассказал заместитель председателя ЦБ Узбекистана Илхомжон Абдгуфаров, сообщает корреспондент Sputnik.По его словам, доверие узбекистанцев к безналичной форме оплате растет.Он также затронул вопросы, связанные с совершенствованием законодательства, цифровой идентификацией и применением её на рынке финансовых услуг, финансовыми технологиями и инновационными решениями на рынке платежных услуг.В Ташкенте 25-26 мая проходит второй международный ПЛАС-форум "Банки и Ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие". В нём участвуют около 1600 делегатов из более чем 50 стран мира. На форуме ожидается выступление 150 спикеров. В первый день мероприятия национальный платежный оператор Узбекистана Uzcard и ведущий поставщик высокотехнологичных решений для цифровизации бизнеса ГК "Иннотех" подведут итоги акселерационной программы "Startup Bridge" и Demo day. В финал выйдут шесть стартап- компаний.Читайте также:Представители Сбербанка и ЦБ РФ посетят международный ПЛАС-Форум в ТашкентеЦифровые платежи: есть ли будущее у бумажных денег

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ташкент, форум, население, безналичная оплата