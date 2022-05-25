https://uz.sputniknews.ru/20220525/sinoptiki-predupredili-o-sele-pavodkovyx-yavleniyax-v-blijayshie-dni-24803485.html

Синоптики предупредили о селе-паводковых явлениях в ближайшие дни

Синоптики предупредили о селе-паводковых явлениях в ближайшие дни

Об экстренном сообщении Узгидромета читайте в материале.

2022-05-25T19:59+0500

2022-05-25T19:59+0500

2022-05-25T19:59+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Синоптики рассказали, что в связи с ожидаемыми сильными дождями 27-29 мая по предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления.По информации Узгидромета, опасные погодные условия ожидаются:По Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;По Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;По Самаркандской области: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;По Навоийской области: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;По Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;По Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;По Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;По Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;По Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.В метеорологической службе призвали граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей выезжающих в горные районы соблюдать правила безопасности.Читайте также:В Ташкенте пройдет подготовка к отопительному сезону

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