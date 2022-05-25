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В Ташкенте пройдет подготовка к отопительному сезону
В Ташкенте пройдет подготовка к отопительному сезону
Во время технической проверки возможны выбросы горячей воды на дороги.
2022-05-25T17:59+0500
2022-05-25T17:59+0500
общество
ташкент
горячая вода
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В столице c 13 июня по 8 июля состоится подготовка к новому отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе "Таштеплоэнерго".Для качественной проверки пройдут испытания тепловых сетей на механическую прочность и плотность. Горячую воду отключать не планируют. Во время технической проверки возможны выбросы горячей воды на проезжую часть дороги и тротуары. Водителям, пешеходам и людям, находящимся в административных и жилых помещениях следует быть осторожными и внимательными, предупредили в ведомстве.О замеченных неисправностях можно сообщить по телефону (78) 129-01-85, добавили в пресс-службе. Читайте также:В Самарканде временно отключат воду
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ташкент, горячая вода

В Ташкенте пройдет подготовка к отопительному сезону

17:59 25.05.2022
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийЦентральный тепловой пункт ПАО "МОЭК".
Центральный тепловой пункт ПАО МОЭК. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Во время технической проверки возможны выбросы горячей воды на проезжую часть дороги и тротуары.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В столице c 13 июня по 8 июля состоится подготовка к новому отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе "Таштеплоэнерго".
Для качественной проверки пройдут испытания тепловых сетей на механическую прочность и плотность. Горячую воду отключать не планируют.
Во время технической проверки возможны выбросы горячей воды на проезжую часть дороги и тротуары. Водителям, пешеходам и людям, находящимся в административных и жилых помещениях следует быть осторожными и внимательными, предупредили в ведомстве.
О замеченных неисправностях можно сообщить по телефону (78) 129-01-85, добавили в пресс-службе.
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