https://uz.sputniknews.ru/20220525/v-tashkente-proydet-podgotovka-k-otopitelnomu-sezonu-24798318.html

В Ташкенте пройдет подготовка к отопительному сезону

В Ташкенте пройдет подготовка к отопительному сезону

Во время технической проверки возможны выбросы горячей воды на дороги.

2022-05-25T17:59+0500

2022-05-25T17:59+0500

2022-05-25T17:59+0500

общество

ташкент

горячая вода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/19/24798378_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_847ae8b711d37a80fc4ca6e4902cf9a0.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В столице c 13 июня по 8 июля состоится подготовка к новому отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе "Таштеплоэнерго".Для качественной проверки пройдут испытания тепловых сетей на механическую прочность и плотность. Горячую воду отключать не планируют. Во время технической проверки возможны выбросы горячей воды на проезжую часть дороги и тротуары. Водителям, пешеходам и людям, находящимся в административных и жилых помещениях следует быть осторожными и внимательными, предупредили в ведомстве.О замеченных неисправностях можно сообщить по телефону (78) 129-01-85, добавили в пресс-службе. Читайте также:В Самарканде временно отключат воду

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, горячая вода