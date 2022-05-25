https://uz.sputniknews.ru/20220525/syrdarya-i-altay-naraschivayut-sotrudnichestvo-24801572.html

Сырдарья и Алтай наращивают сотрудничество

Сырдарья и Алтай наращивают сотрудничество

Делегация хокимията Сырдарьинской области побывала на ведущем предприятии агропромышленном комплексе России. 25.05.2022, Sputnik Узбекистан

2022-05-25T19:39+0500

2022-05-25T19:39+0500

2022-05-25T19:39+0500

общество

сырдарьинская область

алтай

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ТАШКЕНТ, 25мая — Sputnik. Делегация во главе с хокимом Сырдарьинской области Гафуржоном Мирзаевым посетила одно из крупнейших предприятий российского агропромышленного комплекса "Алейскзернопродукт" в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба областного хокимията.В ходе встречи представители российского комплекса подробно рассказали об эффективных механизмах, используемых для расширения экспортного потенциала, повышения конкурентоспособности продукции.Директор компании Алла Старовойтова отметила, что современные технологии, высокое качество, широкий ассортимент продукции, оптимальные цены и профессиональная команда позволили компании войти в десятку лучших производителей России.Стороны обсудили возможности и перспективы сотрудничества.На днях делегация Сырдарьинской области также побывала в Новосибирске, где встретилась с губернатором области Андреем Травниковым. В планах делегации также посетить Барнаул. Цель рабочего визита - расширение межрегионального сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической и социальной сферах.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей и Кубани.Читайте также: Делегация Сырдарьинской области прибыла в Россию с рабочим визитом — фото

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