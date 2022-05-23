https://uz.sputniknews.ru/20220523/delegatsiya-syrdarinskoy-oblasti-pribyla-v-rossiyu-s-rabochim-vizitom--foto-24750626.html

Делегация Сырдарьинской области прибыла в Россию с рабочим визитом — фото

Делегация Сырдарьинской области прибыла в Россию с рабочим визитом — фото

Региональная делегация посетит Барнаул и Алтайский край.

2022-05-23T19:31+0500

2022-05-23T19:31+0500

2022-05-23T19:31+0500

узбекистан

политика

сырдарьинская область

новосибирская область

визит

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Делегация Сырдарьинской области во главе с хокимом Гафуржоном Мирзаевым находится с рабочим визитом в России для расширения межрегионального сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической и социальной сферах, сообщает пресс-служба местной администрации.Региональная делегация посетит Барнаул и Алтайский край, проведет официальные встречи и переговоры с деловыми кругами.Рабочий визит начался со встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Представителей региона республики сопровождал посол Узбекистана в России Ботирджон Асадов.В ходе беседы с официальными лицами Новосибирской области коллеги из Узбекистана рассказали о крупных реформах, проводимых в стране в последние годы, а также о положительном влиянии этих реформ на социально-экономическую жизнь Сырдарьинской области."При поддержки обоих президентов сотрудничество между нашими странами вышло на новый уровень по всем направлениям. Мы обсудили перспективы и возможности расширения прямого межрегионального сотрудничества между Сырдарьей и Новосибирском", - говорится в пресс-релизе хокимията.Ранее делегация из Башкортостана прибыла в Узбекистан с официальным визитом. По итогам переговоров, представители российского региона и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве.Читайте также:Министры спорта Узбекистана и России обсудили проведение совместных сборов

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узбекистан, сырдарьинская область, новосибирская область, визит