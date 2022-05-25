https://uz.sputniknews.ru/20220525/uzbekistantsy-mogut-vydvinut-svoi-idei-po-konstitutsionnoy-reforme-24796387.html

Узбекистанцы могут выдвинуть свои идеи по конституционной реформе

Узбекистанцы могут выдвинуть свои идеи по конституционной реформе

Власти Узбекистана ждут от населения предложений по изменениям в Основной закон государства.

2022-05-25T16:01+0500

2022-05-25T16:01+0500

2022-05-25T16:01+0500

общество

узбекистан

конституция

реформа

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ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. Гражданам Узбекистана предложили назвать свои варианты изменений, которые, по их мнению, необходимо внести в Конституцию. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Одилжон Тоджиев.В настоящее время в Конституционную комиссию поступает много предложений и комментариев от населения, все они обязательно будут рассмотрены, заверил он.По его словам, в ближайшее время планируется запустить специальную информационную платформу, которая будет работать на основе идеи "Общество – инициатор реформ".Свои предложения узбекистанцам предложено направлять на e-mail: taklif@meningkonstitutsiyam.uz или taklif@2022.uz, заключает депутат.В Узбекистане создана Комиссия по конституционным реформам. Такое решение депутаты приняли на совместном заседании Кенгашей Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса.Новая структура займется подготовкой поправок к Конституции с учетом национальных интересов, вовлекать в процесс их разработки широкую общественность и рассматривать предложения от жителей.

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узбекистан, конституция, реформа