https://uz.sputniknews.ru/20220525/uzbekistantsy-mogut-vydvinut-svoi-idei-po-konstitutsionnoy-reforme-24796387.html
Узбекистанцы могут выдвинуть свои идеи по конституционной реформе
Узбекистанцы могут выдвинуть свои идеи по конституционной реформе
Власти Узбекистана ждут от населения предложений по изменениям в Основной закон государства.
2022-05-25T16:01+0500
2022-05-25T16:01+0500
2022-05-25T16:01+0500
общество
узбекистан
конституция
реформа
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ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. Гражданам Узбекистана предложили назвать свои варианты изменений, которые, по их мнению, необходимо внести в Конституцию. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Одилжон Тоджиев.В настоящее время в Конституционную комиссию поступает много предложений и комментариев от населения, все они обязательно будут рассмотрены, заверил он.По его словам, в ближайшее время планируется запустить специальную информационную платформу, которая будет работать на основе идеи "Общество – инициатор реформ".Свои предложения узбекистанцам предложено направлять на e-mail: taklif@meningkonstitutsiyam.uz или taklif@2022.uz, заключает депутат.В Узбекистане создана Комиссия по конституционным реформам. Такое решение депутаты приняли на совместном заседании Кенгашей Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса.Новая структура займется подготовкой поправок к Конституции с учетом национальных интересов, вовлекать в процесс их разработки широкую общественность и рассматривать предложения от жителей.
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узбекистан, конституция, реформа
Узбекистанцы могут выдвинуть свои идеи по конституционной реформе
Власти Узбекистана ждут от населения предложений по изменениям в Основной закон государства.
ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. Гражданам Узбекистана предложили назвать свои варианты изменений, которые, по их мнению, необходимо внести в Конституцию. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Одилжон Тоджиев.
В настоящее время в Конституционную комиссию поступает много предложений и комментариев от населения, все они обязательно будут рассмотрены, заверил он.
По его словам, в ближайшее время планируется запустить специальную информационную платформу, которая будет работать на основе идеи "Общество – инициатор реформ".
Свои предложения узбекистанцам предложено направлять на e-mail: taklif@meningkonstitutsiyam.uz или taklif@2022.uz, заключает депутат.
В Узбекистане создана
Комиссия по конституционным реформам. Такое решение депутаты приняли на совместном заседании Кенгашей Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Новая структура займется подготовкой поправок к Конституции с учетом национальных интересов, вовлекать в процесс их разработки широкую общественность и рассматривать предложения от жителей.