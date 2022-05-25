https://uz.sputniknews.ru/20220525/v-ssha-zelenskogo-i-baydena-osudili-za-podderjku-natsistov-iz-azova-24793297.html

В США Зеленского и Байдена осудили за поддержку нацистов из "Азова"

В США Зеленского и Байдена осудили за поддержку нацистов из "Азова"

Пока Зеленскому восторженно аплодировали в Каннах, неонацисты продолжали истязать мирных жителей - American Thinker.

2022-05-25T13:58+0500

2022-05-25T13:58+0500

2022-05-25T13:58+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сша

джо байден

владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. Американский журналист Терри Титком осудил президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена за поддержку неонацистов, сообщает РИА Новости.В своей статье "Развенчивая общепринятые суждения об Украине", опубликованной в издании American Thinker, Титком заявил, что во время восторженных оваций Зеленскому на Каннском фестивале за роль "Героя Киева" не присутствовали исполнители второго плана. Из них первые - украинские олигархи – в это время переводили деньги на оффшорные счета, а вторые - нацисты "Азова" (против членов формирования в России возбуждено уголовное дело) - истязали мирных жителей.По его словам, в это время тела тысяч украинских солдат "гнили вокруг полей Донбасса" вместе с останками тысяч мужчин, женщин и детей, чьи дома неонацисты под командованием президента Украины бомбили последние восемь лет.При этом оружие, форма и жалование неонацистам выплачивают за счет средств от правительства Соединенных Штатов, заявил обозреватель.Пока в США уничтожают статуи "отцов-основателей", там все еще остаются памятники таким военным преступникам, как Степан Бандера. Наши отцы и деды, которые сражались во Второй мировой войне, сейчас переворачиваются в могилах, отмечает Титком.По его словам, американцы - не разбирающееся в истории "сборище живых мертвецов", которыми манипулируют коррумпированные СМИ.Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Антироссийские санкции "ужалили" американскую экономику — Global Times

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сша, джо байден, владимир зеленский