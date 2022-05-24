https://uz.sputniknews.ru/20220524/antirossiyskie-sanktsii-ujalili-amerikanskuyu-ekonomiku--global-times-24771591.html
Антироссийские санкции "ужалили" американскую экономику — Global Times
Антироссийские санкции "ужалили" американскую экономику — Global Times
Рубль становится сильнее с каждым днем, а доллар утрачивает господство, пишет обозреватель китайского издания.
2022-05-24T17:41+0500
2022-05-24T17:41+0500
2022-05-24T17:41+0500
в мире
экономика
санкции
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Антироссийские санкции подорвали экономику США и господство доллара.Такое мнение высказал обозреватель китайского издания Global Times Ван И.На фоне российской спецоперации на Украине США и Европа применили большой арсенал ограничительных мер против Москвы.Однако они не оказались эффективными, пишет автор статьи.Он отметил, что Россия укрепляет свои позиции: рубль становится сильнее с каждым днем, а доллар утрачивает господство.То, что западные санкции против России не оказали ожидаемого эффекта, ранее также признали в крупнейшей газете Германии Süddeutsche Zeitung.Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем также подскочили цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала расти инфляция. В феврале был вовсе установлен рекорд — 7,9%. Это новый максимум за последние 40 лет.Читайте также:
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экономика, санкции
Антироссийские санкции "ужалили" американскую экономику — Global Times
Рубль становится сильнее с каждым днем, а доллар утрачивает господство, пишет обозреватель китайского издания.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Антироссийские санкции подорвали экономику США и господство доллара.
Такое мнение высказал
обозреватель китайского издания Global Times Ван И.
На фоне российской спецоперации на Украине США и Европа применили большой арсенал ограничительных мер против Москвы.
Однако они не оказались эффективными, пишет автор статьи.
"Санкции <…> не смогли навредить промышленности России, но ударили по глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии. <…> Похоже, западным странам не так просто найти альтернативных экспортеров нефти и газа", — подчеркнул Ван И.
Он отметил, что Россия укрепляет свои позиции: рубль становится сильнее с каждым днем, а доллар утрачивает господство.
"США наблюдают за тем, как их политика в отношении России "жалит" их собственную экономику и валюту", — добавил журналист.
То, что западные санкции против России не оказали ожидаемого эффекта, ранее также признали
в крупнейшей газете Германии Süddeutsche Zeitung.
Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.
В США тем временем также подскочили цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.
Следом начала расти инфляция. В феврале был вовсе установлен рекорд — 7,9%. Это новый максимум за последние 40 лет.