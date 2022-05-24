https://uz.sputniknews.ru/20220524/antirossiyskie-sanktsii-ujalili-amerikanskuyu-ekonomiku--global-times-24771591.html

Антироссийские санкции "ужалили" американскую экономику — Global Times

Антироссийские санкции "ужалили" американскую экономику — Global Times

Рубль становится сильнее с каждым днем, а доллар утрачивает господство, пишет обозреватель китайского издания.

2022-05-24T17:41+0500

2022-05-24T17:41+0500

2022-05-24T17:41+0500

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экономика

санкции

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Антироссийские санкции подорвали экономику США и господство доллара.Такое мнение высказал обозреватель китайского издания Global Times Ван И.На фоне российской спецоперации на Украине США и Европа применили большой арсенал ограничительных мер против Москвы.Однако они не оказались эффективными, пишет автор статьи.Он отметил, что Россия укрепляет свои позиции: рубль становится сильнее с каждым днем, а доллар утрачивает господство.То, что западные санкции против России не оказали ожидаемого эффекта, ранее также признали в крупнейшей газете Германии Süddeutsche Zeitung.Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем также подскочили цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала расти инфляция. В феврале был вовсе установлен рекорд — 7,9%. Это новый максимум за последние 40 лет.Читайте также:

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