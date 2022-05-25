https://uz.sputniknews.ru/20220525/v-tashkente-proydet-molodyojnyy-chempionat-azii-po-tyajyoloy-atletike-24802252.html
В Ташкенте пройдет молодёжный чемпионат Азии по тяжёлой атлетике
В Ташкенте пройдет молодёжный чемпионат Азии по тяжёлой атлетике
От Узбекистана подали заявки на участие в чемпионате более 40 спортсменов.
2022-05-25T21:22+0500
2022-05-25T21:22+0500
2022-05-25T21:22+0500
спорт
ташкент
чемпионат азии
тяжелая атлетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/19/24803156_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d1e8b364a6451628462f1ba33291c2ec.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. С 15 по 25 июля в столице Узбекистане состоится чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи. Об этом заявили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета республики. По данным ведомства, в соревнованиях примут участие более 40 узбекистанцев. Оргкомитет чемпионата Азии также объявил логотип турнира.Накануне Азиатская федерация тяжёлой атлетики сообщила об истечении срока подачи заявок на участие в чемпионате.Согласно заявкам, собраны данные более чем о 400 участниках из 25 стран. Из них 250 среди юниоров и около 200 среди молодёжи. От Узбекистана подали заявки на участие в чемпионате более 40 спортсменов.Ранее тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали 12 медалей на чемпионате мира среди юниоров, который прошел в греческом городе Ираклионе девятого мая.В общем зачете сборная Узбекистана заняла третье место.Читайте также:Спортсменка из Узбекистана завоевала золотую награду
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/19/24803156_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3147da60a295a2292670fca68250f52d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, чемпионат азии, тяжелая атлетика
В Ташкенте пройдет молодёжный чемпионат Азии по тяжёлой атлетике
Накануне Азиатская федерация тяжёлой атлетики сообщила об истечении срока подачи заявок на участие в чемпионате.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
С 15 по 25 июля в столице Узбекистане состоится чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи. Об этом заявили в пресс-службе
Национального Олимпийского комитета республики.
По данным ведомства, в соревнованиях примут участие более 40 узбекистанцев. Оргкомитет чемпионата Азии также объявил логотип турнира.
Накануне Азиатская федерация тяжёлой атлетики сообщила об истечении срока подачи заявок на участие в чемпионате.
Согласно заявкам, собраны данные более чем о 400 участниках из 25 стран. Из них 250 среди юниоров и около 200 среди молодёжи. От Узбекистана подали заявки на участие в чемпионате более 40 спортсменов.
Ранее тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали
12 медалей на чемпионате мира среди юниоров, который прошел в греческом городе Ираклионе девятого мая.
В общем зачете сборная Узбекистана заняла третье место.