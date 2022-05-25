https://uz.sputniknews.ru/20220525/v-tashkente-proydet-molodyojnyy-chempionat-azii-po-tyajyoloy-atletike-24802252.html

В Ташкенте пройдет молодёжный чемпионат Азии по тяжёлой атлетике

В Ташкенте пройдет молодёжный чемпионат Азии по тяжёлой атлетике

От Узбекистана подали заявки на участие в чемпионате более 40 спортсменов.

2022-05-25T21:22+0500

2022-05-25T21:22+0500

2022-05-25T21:22+0500

спорт

ташкент

чемпионат азии

тяжелая атлетика

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. С 15 по 25 июля в столице Узбекистане состоится чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи. Об этом заявили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета республики. По данным ведомства, в соревнованиях примут участие более 40 узбекистанцев. Оргкомитет чемпионата Азии также объявил логотип турнира.Накануне Азиатская федерация тяжёлой атлетики сообщила об истечении срока подачи заявок на участие в чемпионате.Согласно заявкам, собраны данные более чем о 400 участниках из 25 стран. Из них 250 среди юниоров и около 200 среди молодёжи. От Узбекистана подали заявки на участие в чемпионате более 40 спортсменов.Ранее тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали 12 медалей на чемпионате мира среди юниоров, который прошел в греческом городе Ираклионе девятого мая.В общем зачете сборная Узбекистана заняла третье место.Читайте также:Спортсменка из Узбекистана завоевала золотую награду

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