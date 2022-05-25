https://uz.sputniknews.ru/20220525/video-podderjka-voennoslujaschix-zarplaty-inflyatsiya--o-chem-govoril-putin-24805166.html

Видео: поддержка военнослужащих, зарплаты, инфляция – о чем говорил Путин

Видео: поддержка военнослужащих, зарплаты, инфляция – о чем говорил Путин

Российский президент на заседании Госсовета по социальным вопросам назвал ключевым приоритетом государство благосостояние граждан.

2022-05-25T21:43+0500

2022-05-25T21:43+0500

2022-05-25T21:44+0500

россия

владимир путин

заработная плата

инфляция

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ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на заседании Государственного совета по социальной политике, где озвучил ряд важных решений в сфере обеспечения благосостояния граждан, сообщает РИА Новости.В первую очередь глава государства затронул вопросы, связанные с военнослужащими, особенно с теми, кто в настоящее время участвует в специальной военной операции на территории Украины. Президент пообещал государственные награды тем, кто рискует жизнью в ходе спецоперации.Президент поручил правительству оперативно реагировать на потребности военной медицины и поддерживать получивших ранения военнослужащих и семьи погибших. А размер выплат военным, находящимся за границей, необходимо увеличить с учетом ситуации на валютном рынке.Кроме того, глава государства объявил о двукратном увеличении пособий по уходу за ребенком военнослужащим-женщинам.Как подчеркнул российский лидер, ключевым приоритетом государственной политики является благосостояние граждан и рост качества жизни.По словам Владимира Путина, рост уровня инфляции в России замедлился. По прогнозам экспертов, к концу года она не превысит 15%.Владимир Путин также предложил увеличить размер пенсий для неработающих пенсионеров и прожиточного минимума. Так, в ближайшие два месяца пенсии и связанная с прожиточным минимумом минимальная заработная плата (МРОТ) вырастут на 10%.Помимо этого, глава государства коснулся также вопросов демографии и призвал федеральные и региональные органы власти усилить поддержку многодетным семьям, подчеркнув, что семья с четырьмя и более детьми должна стать нормой и получить высокий статус.Читайте также: Мирзиёев и Путин провели телефонный разговор - подробности

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владимир путин, заработная плата, инфляция