Видео: поддержка военнослужащих, зарплаты, инфляция – о чем говорил Путин
21:43 25.05.2022 (обновлено: 21:44 25.05.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание президиума Госсовета
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Российский президент на заседании Госсовета по социальным вопросам назвал ключевым приоритетом государство благосостояние граждан.
ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на заседании Государственного совета по социальной политике, где озвучил ряд важных решений в сфере обеспечения благосостояния граждан, сообщает РИА Новости.
В первую очередь глава государства затронул вопросы, связанные с военнослужащими, особенно с теми, кто в настоящее время участвует в специальной военной операции на территории Украины. Президент пообещал государственные награды тем, кто рискует жизнью в ходе спецоперации.
"Они все герои. Именно так. Каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности. Идет на это сознательно. И относиться к ним нужно именно так - как к героям", - сказал он.
Президент поручил правительству оперативно реагировать на потребности военной медицины и поддерживать получивших ранения военнослужащих и семьи погибших. А размер выплат военным, находящимся за границей, необходимо увеличить с учетом ситуации на валютном рынке.
Кроме того, глава государства объявил о двукратном увеличении пособий по уходу за ребенком военнослужащим-женщинам.
Как подчеркнул российский лидер, ключевым приоритетом государственной политики является благосостояние граждан и рост качества жизни.
"Мы всегда должны смотреть в будущее, на шаг вперёд, и выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены. А наш ключевой и неизменный приоритет - это рост благосостояния и качества жизни граждан", - отметил глава государства.
По словам Владимира Путина, рост уровня инфляции в России замедлился. По прогнозам экспертов, к концу года она не превысит 15%.
"Но даже в этих условиях еще в начале марта мы ставили перед собой задачу обеспечить по итогам года снижение уровня бедности…нужно делать все возможное для того, чтобы задача, которая перед нами стоит, и в сегодняшних условиях выполнялась. Ясно, что это непросто делать, но нужно к этому стремиться", - сказал президент.
Владимир Путин также предложил увеличить размер пенсий для неработающих пенсионеров и прожиточного минимума. Так, в ближайшие два месяца пенсии и связанная с прожиточным минимумом минимальная заработная плата (МРОТ) вырастут на 10%.
"В целом необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. Наша главная задача - обеспечить и дальнейшее повышение МРОТ, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума", - сказал он.
Помимо этого, глава государства коснулся также вопросов демографии и призвал федеральные и региональные органы власти усилить поддержку многодетным семьям, подчеркнув, что семья с четырьмя и более детьми должна стать нормой и получить высокий статус.
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