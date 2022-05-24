https://uz.sputniknews.ru/20220524/mirziyoev-i-putin-proveli-telefonnyy-razgovor---podrobnosti-24776421.html
Мирзиёев и Путин провели телефонный разговор - подробности
Мирзиёев и Путин провели телефонный разговор - подробности
О том, что обсудили главы Узбекистана и России — читайте в нашем материале.
2022-05-24T17:33+0500
2022-05-24T17:33+0500
2022-05-24T17:49+0500
политика
шавкат мирзиёев
владимир путин
узбекистан
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин во вторник провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба российского президента.Главы двух государств обсудили расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Россией. Также президенты обсудили взаимодействие в рамках евразийских интеграционных объединений, особенно с учетом текущего председательства Узбекистана в ШОС в этом году.Кроме этого, Мирзиёев и Путин выразили готовность укреплять стратегическое сотрудничество между двумя странами.Лидеры также затронули существующие международные и региональные проблемы. Помимо прочего, стороны договорились о регулярных контактах на различных уровнях.Известно, что разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.Читайте также:
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шавкат мирзиёев, владимир путин, узбекистан, телефонный разговор
Мирзиёев и Путин провели телефонный разговор - подробности
17:33 24.05.2022 (обновлено: 17:49 24.05.2022)
О том, что обсудили главы Узбекистана и России — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин во вторник провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба
российского президента.
Главы двух государств обсудили расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Россией. Также президенты обсудили взаимодействие в рамках евразийских интеграционных объединений, особенно с учетом текущего председательства Узбекистана в ШОС в этом году.
Кроме этого, Мирзиёев и Путин выразили готовность укреплять стратегическое сотрудничество между двумя странами.
Лидеры также затронули существующие международные и региональные проблемы. Помимо прочего, стороны договорились о регулярных контактах на различных уровнях.
Известно, что разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.