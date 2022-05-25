https://uz.sputniknews.ru/20220525/zvukoizolyatsiya-v-restoranax-i-osveschenie-na-ulitsax--kak-izmenitsya-nochnaya-jizn-samarkanda-24793648.html

Звукоизоляция в ресторанах и освещение на улицах – как изменится ночная жизнь Самарканда

Звукоизоляция в ресторанах и освещение на улицах – как изменится ночная жизнь Самарканда

Уже в этом году в заведениях общественного питания, работающих по ночам, появятся системы видеонаблюдения. Ранее развлекательные заведения могли работать лишь до 23:00.

2022-05-25T14:20+0500

2022-05-25T14:20+0500

2022-05-25T14:20+0500

общество

самарканд

туризм

бар

ресторан

ночной клуб

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ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. В Самарканде ночные заведения оснастят системами звукоизоляции. Об этом стало известно на совещании по организации и обеспечению работы развлекательных объектов и предприятий общественного питания. Участниками мероприятия стали хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, чиновники, представители УВД и Национальной гвардии, а также местные предприниматели, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Главного управления туризма и культурного наследия Самаркандской области. Как уточнили в ведомстве, раньше развлекательные заведения работали в Самарканде до 23:00. Однако в целях развития туризма ситуация изменилась – теперь кафе и рестораны могут функционировать и в ночное время. Чтобы обеспечить безопасность посетителей, во всех заведениях общественного питания, работающих в ночное время, внедрят системы видеонаблюдения. Информация с камер будет храниться не менее 30 дней. Помимо этого, на парковочных местах и территориях, прилегающих к общественным заведениям, проведут освещение. Также в целях безопасности в каждом ночном заведении должны быть средства пожаротушения, медицинские изделия, лекарства для оказания первой помощи, напомнили на совещании. Более того в заведениях на видных местах необходимо разместить карты движения граждан при эвакуации в случае ЧС и информацию с номерами телефонов оперативно-спасательных служб. При этом государственным органам запрещается в установленном порядке предпринимать какие-либо действия необоснованного вмешательства в деятельность объектов, работающих в ночное время, уточняется в сообщении. Данные меры приняты в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 24 июля 2019 года.Читайте также: Туроператоры Самарканда наращивают сотрудничество с коллегами из ТаджикистанаДля привлечения туристов в Узбекистане запустят систему tax free

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самарканд, туризм, бар, ресторан, ночной клуб