https://uz.sputniknews.ru/20220524/turoperatory-samarkanda-naraschivayut-sotrudnichestvo-s-kollegami-iz-tadjikistana-24755645.html

Туроператоры Самарканда наращивают сотрудничество с коллегами из Таджикистана

Туроператоры Самарканда наращивают сотрудничество с коллегами из Таджикистана

Стороны представили свой туристический потенциал и обменялись контактами для дальнейшего сотрудничества.

2022-05-24T08:05+0500

2022-05-24T08:05+0500

2022-05-24T08:38+0500

туризм

самарканд

таджикистан

туроператоры

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Накануне в Самарканде прошла деловая встреча между крупнейшими туристическими организациями Таджикистана и туристическими фирмами Самарканда. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по туризму и культурному наследию Самаркандской области.В ходе переговоров в формате B2B стороны представили туристический потенциал Самарканда и Таджикистана, обсудили планы по дальнейшему развитию.Также местные туркомпании обменялись контактами для дальнейшего плодотворного сотрудничества.В заключение встречи было подписано более пяти двухсторонних соглашений о дальнейшем сотрудничестве между представителями туристической сферы двух стран.Также Ростуризм прогнозирует рост числа российских туристов в Узбекистане в этом году до 700 тыс. человек — это на 30% выше показателей, которые были до пандемии.В ближайшие 3-5 лет турпоток может вырасти вовсе в четыре раза — до 2 млн человек в год.По итогам майских праздников республика вошла в тройку самых популярных направлений зарубежного отдыха среди россиян.Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, сегодня Узбекистан — фактически, самое развитое авианаправление на всем пространстве СНГ: число двусторонних рейсов в неделю доходит до 100.Россия при этом заинтересована в запуске туристических чартеров с республикой и совместной разработке трансграничных туристических маршрутов, подчеркнула Догузова.По официальным данным, в 2021-м в Узбекистане побывали 190,5 тысячи путешественников из России.В начале марта правительства обеих стран подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.Читайте также: Число российских туристов в Узбекистане может вырасти в четыре разаРостуризм собирается запустить чартеры в УзбекистанРоссияне засматриваются на Узбекистан, выбирая летний отпуск — "Туту.ру"

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самарканд, таджикистан, туроператоры, сотрудничество