https://uz.sputniknews.ru/20220526/artisty-samarkandskogo-teatra-muzykalnoy-dramy-vystupyat-v-dushanbe-24807659.html
Артисты Самаркандского театра музыкальной драмы выступят в Душанбе
Артисты Самаркандского театра музыкальной драмы выступят в Душанбе
Жители и гости столицы Таджикистана увидят знаменитую постановку классической комедии-водевиль "Ханума".
2022-05-26T09:46+0500
2022-05-26T09:46+0500
2022-05-26T10:03+0500
культура
таджикистан
душанбе
самарканд
театр
гастроли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1a/24807846_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_8d7a090c392542daa2288c6ed0adbb23.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Артисты Самаркандского театра музыкальной драмы 28 мая выступят со спектаклем "Ханума" на сцене Таджикского ГАБТ имени Садриддина Айни. Об этом сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на пресс-секретаря ГАБТ Мастуру Гулямову."Ханума" - это классическая комедия-водевиль, которую в начале 70-х впервые поставил в Ленинградском БДТ режиссер Георгий Товстоногов.Спектакль основан на поединке двух свах – Ханумы и Кабато. Женщины соперничают из-за предстоящей женитьбы разорившегося князя Пантиашвили.Кабато хочет быть главной свахой и строит всяческие препоны Хануме. Но Ханума считает, что с "той поры, как создан свет, лучше свахи в мире нет".Кроме того, 29 мая состоится таджикско-узбекский вечер дружбы.В гала-концерте выступят известные мастера сцены из Самарканда: Дилмурод Рахматов, Дурдона Ахмедова, Искандар Султанов, Гулистон Жабборова, Озода Ахмедова и заслуженные артисты Таджикистана Сайфулло Юсупов, Содик Нуруллоев, Шарофат Усмонзода и Мария Мирзоева.Ранее министр культуры России Ольга Любимова пригласила театральные коллективы из Узбекистана стать участниками зарубежного направления программы "Большие гастроли".Такую возможность министр обсудила на встрече с директором Самаркандского русского театра имени Чехова Широфиддином Садиковым в рамках рабочей поездки в Узбекистан. Также подтверждено намерение включить театры республики в работу Ассоциации русских зарубежных театров."Минкультуры России уделяет особое внимание поддержке русских театров за рубежом. Мы окажем содействие в организации гастролей ваших коллективов", — приводит слова Любимовой пресс-служба.Программа "Большие гастроли" реализуется в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации и открыта для сотрудничества с театрами как России, так и стран ближнего зарубежья.Благодаря проекту зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями и костюмами, основным актерским составом, с участием выдающихся представителей театрального искусства.Читайте также: Театры Узбекистана приглашают в российскую программу "Большие гастроли"
таджикистан
душанбе
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1a/24807846_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_3d04688925f8480c60d428c776536802.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
таджикистан, душанбе, самарканд, театр, гастроли
Артисты Самаркандского театра музыкальной драмы выступят в Душанбе
09:46 26.05.2022 (обновлено: 10:03 26.05.2022)
Жители и гости столицы Таджикистана увидят знаменитую постановку классической комедии-водевиль "Ханума".
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik.
Артисты Самаркандского театра музыкальной драмы 28 мая выступят со спектаклем "Ханума" на сцене Таджикского ГАБТ имени Садриддина Айни. Об этом сообщает
НИАТ "Ховар" со ссылкой на пресс-секретаря ГАБТ Мастуру Гулямову.
"Ханума" - это классическая комедия-водевиль, которую в начале 70-х впервые поставил в Ленинградском БДТ режиссер Георгий Товстоногов.
Спектакль основан на поединке двух свах – Ханумы и Кабато. Женщины соперничают из-за предстоящей женитьбы разорившегося князя Пантиашвили.
Кабато хочет быть главной свахой и строит всяческие препоны Хануме. Но Ханума считает, что с "той поры, как создан свет, лучше свахи в мире нет".
Кроме того, 29 мая состоится таджикско-узбекский вечер дружбы.
В гала-концерте выступят известные мастера сцены из Самарканда: Дилмурод Рахматов, Дурдона Ахмедова, Искандар Султанов, Гулистон Жабборова, Озода Ахмедова и заслуженные артисты Таджикистана Сайфулло Юсупов, Содик Нуруллоев, Шарофат Усмонзода и Мария Мирзоева.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова пригласила театральные коллективы из Узбекистана стать участниками зарубежного направления программы "Большие гастроли".
Такую возможность министр обсудила на встрече с директором Самаркандского русского театра имени Чехова Широфиддином Садиковым в рамках рабочей поездки в Узбекистан. Также подтверждено намерение включить театры республики в работу Ассоциации русских зарубежных театров.
"Минкультуры России уделяет особое внимание поддержке русских театров за рубежом. Мы окажем содействие в организации гастролей ваших коллективов", — приводит слова Любимовой пресс-служба.
Программа "Большие гастроли" реализуется в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации и открыта для сотрудничества с театрами как России, так и стран ближнего зарубежья.
Благодаря проекту зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями и костюмами, основным актерским составом, с участием выдающихся представителей театрального искусства.