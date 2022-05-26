https://uz.sputniknews.ru/20220526/artisty-samarkandskogo-teatra-muzykalnoy-dramy-vystupyat-v-dushanbe-24807659.html

Артисты Самаркандского театра музыкальной драмы выступят в Душанбе

Артисты Самаркандского театра музыкальной драмы выступят в Душанбе

Жители и гости столицы Таджикистана увидят знаменитую постановку классической комедии-водевиль "Ханума".

2022-05-26T09:46+0500

2022-05-26T09:46+0500

2022-05-26T10:03+0500

культура

таджикистан

душанбе

самарканд

театр

гастроли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1a/24807846_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_8d7a090c392542daa2288c6ed0adbb23.jpg

ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Артисты Самаркандского театра музыкальной драмы 28 мая выступят со спектаклем "Ханума" на сцене Таджикского ГАБТ имени Садриддина Айни. Об этом сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на пресс-секретаря ГАБТ Мастуру Гулямову."Ханума" - это классическая комедия-водевиль, которую в начале 70-х впервые поставил в Ленинградском БДТ режиссер Георгий Товстоногов.Спектакль основан на поединке двух свах – Ханумы и Кабато. Женщины соперничают из-за предстоящей женитьбы разорившегося князя Пантиашвили.Кабато хочет быть главной свахой и строит всяческие препоны Хануме. Но Ханума считает, что с "той поры, как создан свет, лучше свахи в мире нет".Кроме того, 29 мая состоится таджикско-узбекский вечер дружбы.В гала-концерте выступят известные мастера сцены из Самарканда: Дилмурод Рахматов, Дурдона Ахмедова, Искандар Султанов, Гулистон Жабборова, Озода Ахмедова и заслуженные артисты Таджикистана Сайфулло Юсупов, Содик Нуруллоев, Шарофат Усмонзода и Мария Мирзоева.Ранее министр культуры России Ольга Любимова пригласила театральные коллективы из Узбекистана стать участниками зарубежного направления программы "Большие гастроли".Такую возможность министр обсудила на встрече с директором Самаркандского русского театра имени Чехова Широфиддином Садиковым в рамках рабочей поездки в Узбекистан. Также подтверждено намерение включить театры республики в работу Ассоциации русских зарубежных театров."Минкультуры России уделяет особое внимание поддержке русских театров за рубежом. Мы окажем содействие в организации гастролей ваших коллективов", — приводит слова Любимовой пресс-служба.Программа "Большие гастроли" реализуется в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации и открыта для сотрудничества с театрами как России, так и стран ближнего зарубежья.Благодаря проекту зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями и костюмами, основным актерским составом, с участием выдающихся представителей театрального искусства.Читайте также: Театры Узбекистана приглашают в российскую программу "Большие гастроли"

таджикистан

душанбе

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

таджикистан, душанбе, самарканд, театр, гастроли