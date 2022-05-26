https://uz.sputniknews.ru/20220526/evraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-nachal-svoyu-rabotu-v-bishkeke--video-24807457.html

Евразийский экономический форум начал свою работу в Бишкеке — видео

Евразийский экономический форум начал свою работу в Бишкеке — видео

На форуме более 2 500 человек из 15 стран обсудят евразийскую интеграцию.

2022-05-26T10:05+0500

2022-05-26T10:05+0500

2022-05-26T10:06+0500

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Бишкеке стартовал Первый Евразийский экономический форум, сообщает Sputnik Кыргызстан.По словам организаторов, он станет одним из самых масштабных событий на евразийском пространстве.На открытии мероприятия глава кабмина Кыргызстана заявил, что в мире сейчас происходит цивилизационный сдвиг с Запада на Восток. Глава кабмина Кыргызстана также сделал ряд других заявлений:На сегодняшнем форуме более 2500 человек из 15 стран обсудят евразийскую интеграцию в эпоху глобальных изменений. Масштабное мероприятие пройдёт одновременно на нескольких площадках. В открытии форума принимает участие глава кабмина Кыргызстана, а главы государств ЕАЭС выступят на пленарном заседании после обеда.Читайте также:Российские эксперты поделятся опытом цифровизации - видео

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бишкек, евразийский экономический союз, форум