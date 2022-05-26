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Евразийский экономический форум начал свою работу в Бишкеке — видео
Евразийский экономический форум начал свою работу в Бишкеке — видео
На форуме более 2 500 человек из 15 стран обсудят евразийскую интеграцию.
2022-05-26T10:05+0500
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в мире
бишкек
евразийский экономический союз
форум
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Бишкеке стартовал Первый Евразийский экономический форум, сообщает Sputnik Кыргызстан.По словам организаторов, он станет одним из самых масштабных событий на евразийском пространстве.На открытии мероприятия глава кабмина Кыргызстана заявил, что в мире сейчас происходит цивилизационный сдвиг с Запада на Восток. Глава кабмина Кыргызстана также сделал ряд других заявлений:На сегодняшнем форуме более 2500 человек из 15 стран обсудят евразийскую интеграцию в эпоху глобальных изменений. Масштабное мероприятие пройдёт одновременно на нескольких площадках. В открытии форума принимает участие глава кабмина Кыргызстана, а главы государств ЕАЭС выступят на пленарном заседании после обеда.Читайте также:Российские эксперты поделятся опытом цифровизации - видео
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бишкек, евразийский экономический союз, форум

Евразийский экономический форум начал свою работу в Бишкеке — видео

10:05 26.05.2022 (обновлено: 10:06 26.05.2022)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на церемонии совместного фотографирования глав делегаций Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС перед заседанием в расширенным составе в Нур-Султане.
Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на церемонии совместного фотографирования глав делегаций Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС перед заседанием в расширенным составе в Нур-Султане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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На сегодняшнем форуме более 2 500 человек из 15 стран обсудят евразийскую интеграцию в эпоху глобальных изменений.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Бишкеке стартовал Первый Евразийский экономический форум, сообщает Sputnik Кыргызстан.
По словам организаторов, он станет одним из самых масштабных событий на евразийском пространстве.
На открытии мероприятия глава кабмина Кыргызстана заявил, что в мире сейчас происходит цивилизационный сдвиг с Запада на Восток.
"Ещё в 2001 году я говорил о необходимости перехода на расчёты в национальных валютах. Сейчас центр тяжести смещается на азиатский континент. Если закрывается окно в Европу, то мы готовы открыть ворота в Азию. Мы становимся свидетелями беспрецедентных изменений, где ЕАЭС должен занять доминирующую позицию", — сказал Акылбек Жапаров.
Глава кабмина Кыргызстана также сделал ряд других заявлений:
ЕАЭС должен стать моделью экономического содружества, перетекающего в политический союз;
у Союза есть все шансы превратиться в геополитический полюс. Надо создать успешную модель не только взаимовыгодного сотрудничества, но и гармоничного сосуществования этносов, культур, религий;
взаимная торговля в ЕАЭС растёт. Союз способен трансформироваться в крупный субъект мировой экономики;
идёт переориентация торговых потоков, доля стран АТЭС и ШОС во внешней торговле растёт, Европейского союза — уменьшается;
взаимовыгодность союза для стран-участниц очевидна. Существует огромный потенциал для дальнейшей интеграции;
в условиях санкций первостепенная задача — решение вопросов развития промышленного и агропромышленного комплекса, импортозамещения и налаживания кооперационных связей в Союзе.
На сегодняшнем форуме более 2500 человек из 15 стран обсудят евразийскую интеграцию в эпоху глобальных изменений.
Масштабное мероприятие пройдёт одновременно на нескольких площадках. В открытии форума принимает участие глава кабмина Кыргызстана, а главы государств ЕАЭС выступят на пленарном заседании после обеда.
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