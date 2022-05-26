https://uz.sputniknews.ru/20220526/minoborony-pokazalo-pusk-rakety-boevogo-kompleksa-iskander-k--video-24815512.html
Минобороны показало пуск ракеты боевого комплекса "Искандер-К" – видео
Минобороны показало пуск ракеты боевого комплекса "Искандер-К" – видео
У комплекса новая камуфляжная окраска с большими зелеными и рыжими пятнами.
2022-05-26T15:07+0500
2022-05-26T15:07+0500
2022-05-26T15:07+0500
минобороны рф
ракета
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Минобороны России опубликовало видео запуска крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту Украины, сообщает РИА Новости.На записи виден стоящий в лесной местности оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-К" с поднятой пусковой установкой. Потом демонстрируется запуск крылатой ракеты Р-500, которая вылетает из пусковой установки благодаря работе собственного двигателя и, медленно разворачиваясь в воздухе, уходит в сторону цели.У данного комплекса появилась новая камуфляжная окраска с большими зелеными и рыжими пятнами, хотя, обычно, "Искандеры" имеют однотонный камуфляж.По сообщению генерал-майора Игоря Конашенкова, ракетными войсками и артиллерией за последние сутки уничтожены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения ВСУ и военной техники украинских силовиков, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых точках, а также три склада боеприпасов.Помимо этого, в районе железнодорожной станции Покровск в ДНР ликвидированы подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, приехавшие с целью подкрепления украинских сил в Донбассе.Читайте также:Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 26 мая
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минобороны рф, ракета
Минобороны показало пуск ракеты боевого комплекса "Искандер-К" – видео
У этого комплекса появилась новая камуфляжная окраска с большими зелеными и рыжими пятнами, хотя, обычно, "Искандеры" имеют однотонный камуфляж.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Минобороны России опубликовало видео запуска крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту Украины, сообщает РИА Новости
.
На записи виден стоящий в лесной местности оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-К" с поднятой пусковой установкой. Потом демонстрируется запуск крылатой ракеты Р-500, которая вылетает из пусковой установки благодаря работе собственного двигателя и, медленно разворачиваясь в воздухе, уходит в сторону цели.
У данного комплекса появилась новая камуфляжная окраска с большими зелеными и рыжими пятнами, хотя, обычно, "Искандеры" имеют однотонный камуфляж.
По сообщению генерал-майора Игоря Конашенкова, ракетными войсками и артиллерией за последние сутки уничтожены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения ВСУ и военной техники украинских силовиков, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых точках, а также три склада боеприпасов.
Помимо этого, в районе железнодорожной станции Покровск в ДНР ликвидированы подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, приехавшие с целью подкрепления украинских сил в Донбассе.