https://uz.sputniknews.ru/20220526/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-26-maya-24809456.html
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 26 мая
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 26 мая
Глава МИД Украины: обстановка в Донбассе "чрезвычайно плоха" для ВСУ.
2022-05-26T11:25+0500
2022-05-26T11:25+0500
2022-05-26T11:27+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 26 мая, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что речь не об освобождении Харькова, а о защите республик "в полном объеме"."Невозможно было защитить республики, только выйдя на границы ДНР и ЛНР, — мы просто отодвинули бы противника. Но обстрелы, агрессия со стороны Украины продолжались бы неограниченный период времени", — пояснил Пушилин.Страны Евросоюза блокировали активы Банка России в размере около 24,5 миллиарда долларов, сообщает Peuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.Массовое стихийное захоронение обнаружили в черте освобожденного Мариуполя на старом кладбище, сообщил мэр Константин Иващенко."Мы видим две большие траншеи и можем понять, что здесь находится большое количество трупов. Эта территория контролировалась националистическими подразделениями, такими как "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело. — Ред.). Будем проводить экспертизу, которая должна показать, каким образом погибли люди", — сказал градоначальник.Япония и США провели учения над Японским морем с участием восьми истребителей, сообщило Минобороны Японии.Европа может потерять Латинскую Америку, как уже потеряла Россию, заявил министр экономики Бразилии Паулу Гедес."Я сказал европейцам, что они потеряли Россию и теперь потеряют Латинскую Америку. И они останутся одни, если не поймут, что надо интегрироваться", — отметил он.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе "чрезвычайно плоха" для украинских войск.Российские военные ежедневно открывают два морских коридора для выхода из портов Мариуполя, Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного, сообщило Минобороны РФ.Российскую территорию вновь обстреляли со стороны Украины. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что при обстреле Журавлевки повреждены десять домовладений, один человек пострадал.Читайте также:В Запорожье заявили, что Украина потеряла выход к Азовскому морю навсегда
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украина
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 26 мая
11:25 26.05.2022 (обновлено: 11:27 26.05.2022)
Глава МИД Украины сообщил, что обстановка в Донбассе "чрезвычайно плоха" для украинских силовиков.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 26 мая, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан
.
Армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что речь не об освобождении Харькова, а о защите республик "в полном объеме".
"Невозможно было защитить республики, только выйдя на границы ДНР и ЛНР, — мы просто отодвинули бы противника. Но обстрелы, агрессия со стороны Украины продолжались бы неограниченный период времени", — пояснил Пушилин.
Страны Евросоюза блокировали активы Банка России в размере около 24,5 миллиарда долларов, сообщает Peuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.
Массовое стихийное захоронение обнаружили в черте освобожденного Мариуполя на старом кладбище, сообщил мэр Константин Иващенко.
"Мы видим две большие траншеи и можем понять, что здесь находится большое количество трупов. Эта территория контролировалась националистическими подразделениями, такими как "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело. — Ред.). Будем проводить экспертизу, которая должна показать, каким образом погибли люди", — сказал градоначальник.
Япония и США провели учения над Японским морем с участием восьми истребителей, сообщило Минобороны Японии.
Европа может потерять Латинскую Америку, как уже потеряла Россию, заявил министр экономики Бразилии Паулу Гедес.
"Я сказал европейцам, что они потеряли Россию и теперь потеряют Латинскую Америку. И они останутся одни, если не поймут, что надо интегрироваться", — отметил он.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе "чрезвычайно плоха" для украинских войск.
Российские военные ежедневно открывают два морских коридора для выхода из портов Мариуполя, Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного, сообщило Минобороны РФ.
Российскую территорию вновь обстреляли со стороны Украины. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что при обстреле Журавлевки повреждены десять домовладений, один человек пострадал.