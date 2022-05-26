https://uz.sputniknews.ru/20220526/nazvany-zadachi-sozdannoy-v-uzbekistane-konstitutsionnoy-komissii-24816584.html

Названы задачи созданной в Узбекистане Конституционной комиссии

Названы задачи созданной в Узбекистане Конституционной комиссии

Вице-спикер Законодательной палаты назвал основные задачи созданной в Узбекистане на прошлой недели комиссии по конституционным реформам.

2022-05-26T15:26+0500

2022-05-26T15:26+0500

2022-05-26T15:26+0500

политика

узбекистан

комиссия

конституция

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Заместитель спикера Законодательной палаты Одилжон Таджиев в своем Telegram-канале рассказал о задачах образованной Конституционной комиссии.Основной из них станет подготовка проекта закона “О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан”.Для этого будут запрашиваться документы, заключения экспертов, статистические данные и другая информацию от госорганов, общественных организаций и должностных лиц.Комиссия соберет рекомендации по предложениям научно-исследовательских учреждений, ученых, экспертов и специалистов. Все это будет обобщаться.В качестве экспертов к своей работе будут привлекаться представители госорганов и общественных организаций.Также будут собираться и направляться в соответствующие органы обращения о нарушениях конституционных прав и свобод.О создании комиссии по конституционным реформам в Узбекистане объявили на прошлой неделе. Новая структура займется подготовкой поправок к Конституции с учетом национальных интересов.Главой комиссии назначен первый заместитель спикера Законодательной палаты Акмаль Саидов. В нее вошло 46 депутатов обеих палат парламента.

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узбекистан, комиссия, конституция