https://uz.sputniknews.ru/20220526/nikita-mixalkov-predlojil-sozdat-evraziyskuyu-kinoakademiyu-24811008.html

Никита Михалков предложил создать евразийскую киноакадемию

Никита Михалков предложил создать евразийскую киноакадемию

Председатель Союза кинематографистов России озвучил также идею основать на пространстве ЕАЭС "евразийский Оскар"

2022-05-26T12:03+0500

2022-05-26T12:03+0500

2022-05-26T12:03+0500

россия

никита михалков

кино

еаэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/05/23159688_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_76c2182ee68bce795f0b505f1ff70a39.jpg

ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Известный российский кинорежиссер Никита Михалков предложил создать на пространстве ЕАЭС единую киноакадемию и премию – "евразийский Оскар". Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии в своем Telegram-канале.Такую инициативу глава Союза кинематографистов России озвучил на заседании Евразийского экономического форума, стартовавшего в Бишкеке.Напомним, Евразийский экономический форум начал свою работу в Бишкеке. На форуме более 2500 человек из 15 стран обсудят евразийскую интеграцию в эпоху глобальных изменений.Ранее мы сообщали о создании альянса киностудий СНГ и Грузии, инициатором которого стал Узбекистан. Участники нового объединения планируют выпускать совместные фильмы, обмениваться опытом и сформировать общую золотую коллекцию фильмов.Читайте также: "Предел мечтаний!" — Екатерина Гусева о работе с режиссером Кубаевым — видео

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

никита михалков, кино, еаэс