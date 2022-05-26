Никита Михалков предложил создать евразийскую киноакадемию
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Председатель Союза кинематографистов России озвучил также идею основать на пространстве ЕАЭС "евразийский Оскар".
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Известный российский кинорежиссер Никита Михалков предложил создать на пространстве ЕАЭС единую киноакадемию и премию – "евразийский Оскар". Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии в своем Telegram-канале.
Такую инициативу глава Союза кинематографистов России озвучил на заседании Евразийского экономического форума, стартовавшего в Бишкеке.
"Предлагаю создать Евразийскую киноакадемию и премию – "евразийский Оскар". Участие в ней будут принимать картины, которые соответствуют идеалам, которые мы сформулируем, а не картины, разрушающие человеческую сущность. Премия должна быть дорогой, за нее должны биться. Каждый год туда входит один фильм, не произведенный на территории евразийского пространства, но соответствующий нашим принципам", - заявил режиссер.
Напомним, Евразийский экономический форум начал свою работу в Бишкеке. На форуме более 2500 человек из 15 стран обсудят евразийскую интеграцию в эпоху глобальных изменений.
Ранее мы сообщали о создании альянса киностудий СНГ и Грузии, инициатором которого стал Узбекистан. Участники нового объединения планируют выпускать совместные фильмы, обмениваться опытом и сформировать общую золотую коллекцию фильмов.