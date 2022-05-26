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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220526/v-zaporoje-zayavili-chto-ukraina-poteryala-vyxod-k-azovskomu-moryu-navsegda-24809324.html
В Запорожье заявили, что Украина потеряла выход к Азовскому морю навсегда
В Запорожье заявили, что Украина потеряла выход к Азовскому морю навсегда
Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.
2022-05-26T10:46+0500
2022-05-26T10:51+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
море
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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, поскольку Запорожская и Херсонская области больше никогда не вернутся под управление киевских властей, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов также сообщил, что статус Азовского моря изменился в ходе российской специальной операции на Украине — теперь оно стало морем совместного пользования России и ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:
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украина, море

В Запорожье заявили, что Украина потеряла выход к Азовскому морю навсегда

10:46 26.05.2022 (обновлено: 10:51 26.05.2022)
© Sputnik / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых на Азовском побережье в Крыму
Отдых на Азовском побережье в Крыму - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, поскольку Запорожская и Херсонская области больше никогда не вернутся под управление киевских властей, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими. Уверен, что после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации", - цитирует Рогова РИА Новости.
Ранее постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов также сообщил, что статус Азовского моря изменился в ходе российской специальной операции на Украине — теперь оно стало морем совместного пользования России и ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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