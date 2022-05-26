https://uz.sputniknews.ru/20220526/postpred-rossii-pri-oon-obvinil-ssha-v-souchastii-ubiystv-mirnyx-grajdan-na-ukraine-24810366.html
Постпред России при ООН обвинил США в соучастии убийств мирных граждан на Украине
Постпред России при ООН обвинил США в соучастии убийств мирных граждан на Украине
Населенные пункты Донбасса обстреливают из оружия, поставляемого Западом Киеву.
2022-05-26T11:45+0500
2022-05-26T11:45+0500
2022-05-26T11:57+0500
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донбасс
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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. На заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал США и их союзников соучастниками убийств мирных граждан на Украине. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.По словам дипломата, ВСУ и националистические формирования обстреливают населенные пункты Донбасса, в том числе, и из оружия, поставляемого Западом киевскому режиму.Оборудование позиций в школах и больницах является для украинских военных нормой, отметил постпред.Небензя подчеркнул, что Россия фиксирует преступления Киева, ВСУ и националистических формирований, а спецоперация выявила, насколько их действия могут быть циничными и преступными."Российская сторона и авторитетные НПО тщательно фиксируют преступления Киева. Вопрос ответственности – лишь вопрос времени", - предупредил дипломат.Он также отметил, что Москва располагает показаниями украинских пленных, по словам которых, им приказывали стрелять по мирным жителями и не брать в плен российских солдат.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.Для этого проводится демилитаризация и денацификация Украины. Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.По заявлению минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, отмечал Путин.Читайте также:Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 26 мая
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Постпред России при ООН обвинил США в соучастии убийств мирных граждан на Украине
11:45 26.05.2022 (обновлено: 11:57 26.05.2022)
Населенные пункты Донбасса обстреливают из оружия, поставляемого Западом киевскому режиму, заявил Небензя.
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik.
На заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал США и их союзников соучастниками убийств мирных граждан на Украине. Об этом сообщает Sputnik Беларусь
.
По словам дипломата, ВСУ и националистические формирования обстреливают населенные пункты Донбасса, в том числе, и из оружия, поставляемого Западом киевскому режиму.
"Соединенные Штаты и их союзники не только закрывают глаза на преступления Киева в отношении мирного населения, но и являются соучастниками убийств мирных граждан. Обстрелы мирных городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном", - заявил Небензя.
Оборудование позиций в школах и больницах является для украинских военных нормой, отметил постпред.
Небензя подчеркнул, что Россия фиксирует преступления Киева, ВСУ и националистических формирований, а спецоперация выявила, насколько их действия могут быть циничными и преступными.
"Российская сторона и авторитетные НПО тщательно фиксируют преступления Киева. Вопрос ответственности – лишь вопрос времени", - предупредил дипломат.
Он также отметил, что Москва располагает показаниями украинских пленных, по словам которых, им приказывали стрелять по мирным жителями и не брать в плен российских солдат.
"Имеются многочисленные признания пленных солдат ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен", - заявил постпред России при ООН.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Для этого проводится демилитаризация и денацификация Украины. Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
По заявлению минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, отмечал Путин.