https://uz.sputniknews.ru/20220526/putin-soobschil-chto-budet-s-denejnymi-perevodami-trudovyx-migrantov-24819656.html
Путин сообщил, что будет с денежными переводами трудовых мигрантов
Путин сообщил, что будет с денежными переводами трудовых мигрантов
Путин объяснил, что произойдет с денежными переводами мигрантов в России
2022-05-26T17:49+0500
2022-05-26T17:49+0500
2022-05-26T17:49+0500
миграция
трудовые мигранты
владимир путин
денежные переводы
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Переводы средств от трудовых мигрантов из России в свои государства не сокращаются. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает Sputnik Таджикистан.Президент отметил, что объем переводов из России за границу в некоторые страны даже увеличился.По его словам, распространяется также расчет в национальных валютах. Их доля во взаимной торговле стран-участниц ЕАЭС достигла 75%.Работа по взаимному использованию национальных платежных систем и банковских карт продолжится, заключил президент.До этого иностранным работникам упростили переводы денег из РФ за рубеж. Так, Центробанк позволил отправлять средства с российских счетов за границу в рублях и валюте в размере их заработной платы.Ранее физические лица могли переводить деньги через компании только в размере 10 тыс. со счета и до 5 тыс. долларов без открытия счета.Читайте также:В России предложили не ограничиваться 10 тысячами мигрантов из Узбекистана
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трудовые мигранты, владимир путин, денежные переводы
Путин сообщил, что будет с денежными переводами трудовых мигрантов
Президент объяснил, что произойдет с денежными переводами иностранных рабочих в России в ситуации глобального кризиса.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Переводы средств от трудовых мигрантов из России в свои государства не сокращаются. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает Sputnik Таджикистан
.
Президент отметил, что объем переводов из России за границу в некоторые страны даже увеличился.
"Несмотря на кризисные явления, связанные с текущей политической конъюнктурой, объем отчислений трудовых мигрантов из России в свои страны - он практически не сокращается, а по некоторым странам даже увеличиваются, как мне сообщили мои коллеги из стран нашего Содружества", - заявил Путин.
По его словам, распространяется также расчет в национальных валютах. Их доля во взаимной торговле стран-участниц ЕАЭС достигла 75%.
Работа по взаимному использованию национальных платежных систем и банковских карт продолжится, заключил президент.
До этого иностранным работникам упростили переводы денег из РФ за рубеж. Так, Центробанк позволил отправлять средства с российских счетов за границу в рублях и валюте в размере их заработной платы.
Ранее физические лица могли переводить деньги через компании только в размере 10 тыс. со счета и до 5 тыс. долларов без открытия счета.