https://uz.sputniknews.ru/20220526/rossiya-1-rasskazala-o-vizite-uzbekskoy-delegatsii-na-altay--video-24826448.html
“Россия-1” рассказала о визите узбекской делегации на Алтай — видео
“Россия-1” рассказала о визите узбекской делегации на Алтай — видео
Делегация Узбекистана встретилась с губернатором Алтайского края и посетила завод по производству растительного масла. Цель визита — заключение взаимовыгодных долгосрочных контрактов.
2022-05-26T21:09+0500
2022-05-26T21:09+0500
2022-05-26T21:09+0500
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узбекистан
завод
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Корпункт телеканала “Россия-1” на Алтае подготовили репортаж о визите в край делегации Узбекистана. Кадрами сюжета поделился Telegram-канал хокимията Сырдарьинской области.Глава узбекского региона Гафуржон Мирзаев находится в составе делегации, куда также вошли Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов и генконсул республики в Новосибирске Тимур Рахманов.Накануне их принял губернатор Алтайского края Виктор Томенко. На встрече он особо подчеркнул, что в последние годы Узбекистан входит в пятерку главных партнеров региона, а товарооборот по сравнению с 2020 годом вырос на 30% и достиг 120 миллионов долларов.Основным поставщиком фруктов и овощей в Алтайский край является как раз Сырдарьинская области, отмечается в сюжете.Накануне сообщалось, что хоким Сырдарьинской области Гафуржон Мирзаев посетила одно из крупнейших предприятий российского агропромышленного комплекса "Алейскзернопродукт" в Алтайском крае.До этого делегация области также побывала в Новосибирске. Цель рабочего визита - расширение межрегионального сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической и социальной сферах.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской, Самарской областей и Кубани.
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MIA „Rosiya Segodnya“
алтай, узбекистан, завод, контракт
“Россия-1” рассказала о визите узбекской делегации на Алтай — видео
Делегация Узбекистана встретилась с губернатором Алтайского края и посетила завод по производству растительного масла. Цель визита — заключение взаимовыгодных долгосрочных контрактов.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Корпункт телеканала “Россия-1” на Алтае подготовили репортаж о визите в край делегации Узбекистана. Кадрами сюжета поделился
Telegram-канал хокимията Сырдарьинской области.
Глава узбекского региона Гафуржон Мирзаев находится в составе делегации, куда также вошли Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов и генконсул республики в Новосибирске Тимур Рахманов.
Накануне их принял губернатор Алтайского края Виктор Томенко. На встрече он особо подчеркнул, что в последние годы Узбекистан входит в пятерку главных партнеров региона, а товарооборот по сравнению с 2020 годом вырос на 30% и достиг 120 миллионов долларов.
Основным поставщиком фруктов и овощей в Алтайский край является как раз Сырдарьинская области, отмечается в сюжете.
Накануне сообщалось
, что хоким Сырдарьинской области Гафуржон Мирзаев посетила одно из крупнейших предприятий российского агропромышленного комплекса "Алейскзернопродукт" в Алтайском крае.
До этого делегация области также побывала в Новосибирске. Цель рабочего визита - расширение межрегионального сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической и социальной сферах.
Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.
Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской, Самарской областей и Кубани.