https://uz.sputniknews.ru/20220526/rossiya-gotova-pomoch-tsentralnoy-azii-ukrepit-energobezopasnost-24818994.html

Россия готова помочь Центральной Азии укрепить энергобезопасность

Россия готова помочь Центральной Азии укрепить энергобезопасность

Министр энергетики России допустил возможность поставки энергии в некоторые страны Центральной Азии из Сибири.

2022-05-26T16:29+0500

2022-05-26T16:29+0500

2022-05-26T16:29+0500

россия

центральная азия

сибирь

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Россия придает большое значение сотрудничеству по электроэнергетике и готова оказывать помощь соседям по укреплению энергобезопасности.Об этом заявил в четверг на полях первого Евразийского экономического форума в Бишкеке министр энергетики России Николай Шульгинов.Сейчас Российская Федерация имеет статус наблюдателя в составе координационного энергосовета стран Центральной Азии, но хотела бы стать его полноправным членом, приводит словам министра РИА Новости. В ближайших планах — синхронизация с энергосистемой Таджикистана, который вышел из единой системы в 2009 году. Важным назвал Шульгинов и проект CASA-1000. В нем заинтересованы Россия, Кыргызстан и Казахстан. Он напомнил, что проект позволит направлять избыточную электроэнергию в бедные энергоресурсами районы Афганистана и Пакистана.Глава российского минэнерго также допустил возможность поставки энергии из Сибири в Кыргызстан и Казахстан. По его словам, это позволит "сгладить все проблемы и станет одним из элементов эффективного использования интеграции".Сбой в объединенном энергокольце Центральной Азии 25 января 2022 года затронул три страны. Были обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстане.В первом Евразийском экономическом форуме, проходящем в Бишкеке, принимают участие более 2,5 тысяч участников из стран ЕАЭС и ряда других государств. В рамках шести панельных дискуссий они намерены определить перспективные направления развития союза в разных сферах.Читайте также:Причины сбоя энергоподачи в Центральной Азии будет расследовать спецкомиссияЦентральной Азии предстоит выбрать между "тьмой" и Россией

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