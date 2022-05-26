https://uz.sputniknews.ru/20220526/rossiya-gotova-pomoch-tsentralnoy-azii-ukrepit-energobezopasnost-24818994.html
Россия готова помочь Центральной Азии укрепить энергобезопасность
Россия готова помочь Центральной Азии укрепить энергобезопасность
Министр энергетики России допустил возможность поставки энергии в некоторые страны Центральной Азии из Сибири.
2022-05-26T16:29+0500
2022-05-26T16:29+0500
2022-05-26T16:29+0500
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центральная азия
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Россия придает большое значение сотрудничеству по электроэнергетике и готова оказывать помощь соседям по укреплению энергобезопасности.Об этом заявил в четверг на полях первого Евразийского экономического форума в Бишкеке министр энергетики России Николай Шульгинов.Сейчас Российская Федерация имеет статус наблюдателя в составе координационного энергосовета стран Центральной Азии, но хотела бы стать его полноправным членом, приводит словам министра РИА Новости. В ближайших планах — синхронизация с энергосистемой Таджикистана, который вышел из единой системы в 2009 году. Важным назвал Шульгинов и проект CASA-1000. В нем заинтересованы Россия, Кыргызстан и Казахстан. Он напомнил, что проект позволит направлять избыточную электроэнергию в бедные энергоресурсами районы Афганистана и Пакистана.Глава российского минэнерго также допустил возможность поставки энергии из Сибири в Кыргызстан и Казахстан. По его словам, это позволит "сгладить все проблемы и станет одним из элементов эффективного использования интеграции".Сбой в объединенном энергокольце Центральной Азии 25 января 2022 года затронул три страны. Были обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстане.В первом Евразийском экономическом форуме, проходящем в Бишкеке, принимают участие более 2,5 тысяч участников из стран ЕАЭС и ряда других государств. В рамках шести панельных дискуссий они намерены определить перспективные направления развития союза в разных сферах.Читайте также:Причины сбоя энергоподачи в Центральной Азии будет расследовать спецкомиссияЦентральной Азии предстоит выбрать между "тьмой" и Россией
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центральная азия, сибирь
Россия готова помочь Центральной Азии укрепить энергобезопасность
Министр энергетики России заявил о готовности страны оказать помощь в укреплении энергобезопасности стран Центральной Азии. Также он допустил возможность поставки энергии из Сибири.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Россия придает большое значение сотрудничеству по электроэнергетике и готова оказывать помощь соседям по укреплению энергобезопасности.
Об этом заявил в четверг на полях первого Евразийского экономического форума в Бишкеке министр энергетики России Николай Шульгинов.
"Как, например, при решении вопроса аварии 25 января 2022 года. По ней сделаны выводы – в Центральной Азии есть ограничение в сетях, проблемы по перетокам, перегрузкам и это будет усиливаться при отсутствии интеграции", — заявил он.
Сейчас Российская Федерация имеет статус наблюдателя в составе координационного энергосовета стран Центральной Азии, но хотела бы стать его полноправным членом, приводит словам министра РИА Новости
. В ближайших планах — синхронизация с энергосистемой Таджикистана, который вышел из единой системы в 2009 году.
Важным назвал Шульгинов и проект CASA-1000. В нем заинтересованы Россия, Кыргызстан и Казахстан. Он напомнил, что проект позволит направлять избыточную электроэнергию в бедные энергоресурсами районы Афганистана и Пакистана.
Глава российского минэнерго также допустил возможность поставки энергии из Сибири в Кыргызстан и Казахстан. По его словам, это позволит "сгладить все проблемы и станет одним из элементов эффективного использования интеграции".
Сбой в объединенном энергокольце Центральной Азии 25 января 2022 года затронул три страны. Были обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстане.
В первом Евразийском экономическом форуме, проходящем в Бишкеке, принимают участие более 2,5 тысяч участников из стран ЕАЭС и ряда других государств. В рамках шести панельных дискуссий они намерены определить перспективные направления развития союза в разных сферах.