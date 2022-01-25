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Несколько городов Узбекистана полностью остались без света
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https://uz.sputniknews.ru/20220125/prichiny-sboya-energopodachi-v-tsentralnoy-azii-budet-rassledovat-spetskomissiya-22370361.html
Причины сбоя энергоподачи в Центральной Азии будет расследовать спецкомиссия
Причины сбоя энергоподачи в Центральной Азии будет расследовать спецкомиссия
В состав комиссии войдут представители профильных ведомств всех государств, которые затронул блэкаут.
2022-01-25T15:25+0500
2022-01-25T15:25+0500
общество
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Министр энергетики Кыргызстана выступил с обращениям к жителям страны. Он заявил, что полное восстановление энергоснабжения займет несколько часов. Его слова цитирует РИА Новости.По словам чиновника, нынешний сбой в энергокольце Центральной Азии – беспрецедентный по своим масштабам, ранее подобных аварий не было.Для расследования причин сбоя в энергосистеме Центральной Азии будет создана межгосударственная комиссия.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:Специальные автобусы будут перевозить пассажиров пока не работает метрополитен &gt;&gt;Сколько дней не будет электричества: официальные данные и слухи &gt;&gt;
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электроэнергия

Причины сбоя энергоподачи в Центральной Азии будет расследовать спецкомиссия

15:25 25.01.2022
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирская ГЭС
Новосибирская ГЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
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В состав комиссии войдут представители профильных ведомств всех государств, которые затронул блэкаут.
ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Министр энергетики Кыргызстана выступил с обращениям к жителям страны. Он заявил, что полное восстановление энергоснабжения займет несколько часов. Его слова цитирует РИА Новости.
По словам чиновника, нынешний сбой в энергокольце Центральной Азии – беспрецедентный по своим масштабам, ранее подобных аварий не было.
Для расследования причин сбоя в энергосистеме Центральной Азии будет создана межгосударственная комиссия.

Блэкаут в Центральной Азии

Массовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.
Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.
Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.
При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.

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