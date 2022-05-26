https://uz.sputniknews.ru/20220526/shomurodov-prorubil-okno-v-futbolnuyu-evropu--ekspert-24814550.html

Эксперт: Шомуродов - правильный пример для молодых спортсменов

Эксперт: Шомуродов - правильный пример для молодых спортсменов

По словам известного спортивного обозревателя, Элдор Шомуродов является правильным примером и ориентиром для молодых спортсменов. 26.05.2022, Sputnik Узбекистан

2022-05-26T14:03+0500

2022-05-26T14:03+0500

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спорт

элдор шомуродов

футбол

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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Футболист Элдор Шомуродов стал первым узбекистанцем, принимавшим участие в финале еврокубка, да еще и в составе команды, завоевавшей трофей.Напомним, Шомуродов выступает за итальянский футбольный клуб "Рома", обыгравший 25 мая нидерландский "Фейенорд" со счетом 1:0 и ставший первым победителем кубка Лиги конференций, сообщает РИА Спорт.По словам известного спортивного комментатора и обозревателя Отабека Джураева, Шомуродов своими успехами в составе итальянских клубов "Дженоа" и "Рома" открыл узбекистанским спортсменам дорогу в европейский футбол.По словам эксперта, своим успехом молодой футболист обязан своему трудолюбию. Он упорно работает и всегда полезен команде.Как старший товарищ, Элдор и молодым спортсменам не рекомендует стразу же рваться в звездные клубы Европы, а сначала отточить свой профессионализм и мастерство. Кому-то из более молодых коллег он советовал показать себя в российском футболе.Напомним, по итогам 2021 года Ассоциация футбола Узбекистана назвала Шомуродова самым успешным игроком года.Узбекистанец подписал контракт с "Ромой" в августе 2021 года сроком на пять лет. Теперь он играет за "волков" под номером 14.До этого спортсмен был в команде ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м.Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 миллиона евро. В сезоне-2020/2021 узбекский нападающий провел 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.Ранее Узбекистан прославил также Виталий Денисов, который в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году.Читайте также: Гол Шомуродова спас "Рому" от поражения — видео

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элдор шомуродов, футбол