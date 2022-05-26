Эксперт: Шомуродов - правильный пример для молодых спортсменов
14:03 26.05.2022 (обновлено: 14:36 26.05.2022)
© AFP 2022 / GENT SHKULLAKUУзбекский нападающий "Ромы" Эльдор Шомуродов во время финального футбольного матча Лиги Европы УЕФА между "Ромой" и "Фейеноордом" на стадионе "Эйр Албания" в Тиране 25 мая 2022 года.
По словам известного спортивного обозревателя, Элдор Шомуродов является правильным примером и ориентиром для молодых спортсменов.
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Футболист Элдор Шомуродов стал первым узбекистанцем, принимавшим участие в финале еврокубка, да еще и в составе команды, завоевавшей трофей.
Напомним, Шомуродов выступает за итальянский футбольный клуб "Рома", обыгравший 25 мая нидерландский "Фейенорд" со счетом 1:0 и ставший первым победителем кубка Лиги конференций, сообщает РИА Спорт.
По словам известного спортивного комментатора и обозревателя Отабека Джураева, Шомуродов своими успехами в составе итальянских клубов "Дженоа" и "Рома" открыл узбекистанским спортсменам дорогу в европейский футбол.
"Элдор же не просто один из первых, он прорубил окно в Европу, в футбольную Европу для наших игроков, за ними стали следить", - отметил Джураев в интервью Sputnik Узбекистан.
По словам эксперта, своим успехом молодой футболист обязан своему трудолюбию. Он упорно работает и всегда полезен команде.
"У Элдора есть одна вещь неоспоримая – он пахарь и он всегда полезен команде, абсолютно всегда. Обратите внимание, как он работает без мяча – он не стоит на месте, он бегает, висит на защитниках, пытается отобрать мяч", - подчеркнул обозреватель.
Как старший товарищ, Элдор и молодым спортсменам не рекомендует стразу же рваться в звездные клубы Европы, а сначала отточить свой профессионализм и мастерство. Кому-то из более молодых коллег он советовал показать себя в российском футболе.
"Элдор Шомуродов является верным ориентиром, примером того, что ты должен пахать, должен верить в себя и при этом держать какой-то баланс. В Европе многие эгоисты – в хорошем смысле. Они амбициозны, они индивидуалы. Они сразу бьют по воротам, чтобы заработать статистику. У Элдора этого нет. В момент выхода один на-один он передаст пас, то есть поделится, как настоящий узбек. Он находит баланс и радует", - пояснил Джураев.
Напомним, по итогам 2021 года Ассоциация футбола Узбекистана назвала Шомуродова самым успешным игроком года.
Узбекистанец подписал контракт с "Ромой" в августе 2021 года сроком на пять лет. Теперь он играет за "волков" под номером 14.
До этого спортсмен был в команде ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м.
Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 миллиона евро. В сезоне-2020/2021 узбекский нападающий провел 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
Ранее Узбекистан прославил также Виталий Денисов, который в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году.
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