https://uz.sputniknews.ru/20220526/v-dushanbe-startoval-regionalnyy-sammit-po-bezopasnosti-afganistana-24822093.html
В Душанбе стартовал региональный саммит по безопасности Афганистана
В Душанбе стартовал региональный саммит по безопасности Афганистана
О том, какие страны примут участие в саммите, читайте в материале.
2022-05-26T18:50+0500
2022-05-26T18:50+0500
2022-05-26T18:50+0500
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Сегодня в Душанбе начался региональный саммит по безопасности Афганистана, сообщает Sputnik Таджикистан.По данным издания, на встрече будут обсуждаться следующие ключевые темы:Кроме делегаций из России, Китая, Ирана и государств Центральной Азии, в мероприятии примет участие Индия, чей представитель собирается отдельно обсудить защиту прав этнических меньшинств. Отмечается также, что накануне в Душанбе прибыла делегация США во главе с помощником госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии. Читайте также:Евразийский экономический форум начал свою работу в Бишкеке — видео
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душанбе, афганистан, саммит
В Душанбе стартовал региональный саммит по безопасности Афганистана
Кроме делегаций из России, Китая, Ирана и государств Центральной Азии, в мероприятии примет участие представитель из Индии.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Сегодня в Душанбе начался региональный саммит по безопасности Афганистана, сообщает Sputnik Таджикистан
.
По данным издания, на встрече будут обсуждаться следующие ключевые темы:
борьба с трансграничным терроризмом;
обеспечение региональной безопасности;
преодоление гуманитарного кризиса в стране;
формирование инклюзивного правительства.
Кроме делегаций из России, Китая, Ирана и государств Центральной Азии, в мероприятии примет участие Индия, чей представитель собирается отдельно обсудить защиту прав этнических меньшинств. Отмечается также, что накануне в Душанбе прибыла делегация США во главе с помощником госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии.