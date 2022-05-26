https://uz.sputniknews.ru/20220526/v-dushanbe-startoval-regionalnyy-sammit-po-bezopasnosti-afganistana-24822093.html

В Душанбе стартовал региональный саммит по безопасности Афганистана

В Душанбе стартовал региональный саммит по безопасности Афганистана

О том, какие страны примут участие в саммите, читайте в материале.

2022-05-26T18:50+0500

2022-05-26T18:50+0500

2022-05-26T18:50+0500

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Сегодня в Душанбе начался региональный саммит по безопасности Афганистана, сообщает Sputnik Таджикистан.По данным издания, на встрече будут обсуждаться следующие ключевые темы:Кроме делегаций из России, Китая, Ирана и государств Центральной Азии, в мероприятии примет участие Индия, чей представитель собирается отдельно обсудить защиту прав этнических меньшинств. Отмечается также, что накануне в Душанбе прибыла делегация США во главе с помощником госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии. Читайте также:Евразийский экономический форум начал свою работу в Бишкеке — видео

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душанбе, афганистан, саммит